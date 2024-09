Az együttalkotásra augusztus 26-tól 31-ig van módjuk. A szervező, Keller Joli (Szekszárd) elmondta: nagy a munkakedv, az ilyen alkotótáborok alkalmával mindenki fest 3-4 képet. Rajta kívül ott van még: E. Nagy Mária (Szekszárd), Zsiros Ari (Szekszárd), Gálosné Monostori Mária (Szekszárd), Németh István (Szekszárd), Horváth János (Sióagárd) és Szabó Ferenc (Székesfehérvár). Kötött téma nincs, mindenki azt fest, amit akar, ami éppen foglalkoztatja. Régóta, jól ismerik egymást, mégis tudnak újat tanulni, meríteni a másik művészetéből, hisz évközben külön-külön ösvényeken járnak, más-más impulzusok érik őket.

Az alkotótábor résztvevői Beküldött fotó

A vármegye képzőművészeinek többsége a Bárka szalon tagja. Ez a most Medinán alkotókra is igaz. Hasonló bárkás többségű művészeti táborokat szerveznek évről-évre Mórágyon és Udvariban is. Az ekkor születő festmények jórészével később egyéni és csoportos kiállításokon találkozhat a közönség.