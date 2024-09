A sikerhez hozzájárult, és a sikert minden bizonnyal élvezte is a pavilonokban harminc szekszárdi borász, borászat, és egy pezsgős cég, meg az igazságügyi palotasor mellé, az ízek utcájába kitelepült négy szekszárdi étterem, s az is, hogy a vármegyeháza udvarán, több évi szünet után, délutánonként a borkút is működött.

Visszatekintve még a szombatra, délután az új borrendi tagok megválasztását követően kezdődött a Tolna vármegyei táncegyüttesek találkozója. Tíz együttes kétszázötven táncosa és 6 zenekar mutatkozott be a színpadon, ekkor került sor a szüret táncos párjának megválasztására is. Végh Liliána Lolita és Farkas Patrik, a decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes táncosai azok, akik már biztos, hogy ott lesznek jövőre a 2025 évi Szekszárdi Szüreti Napok felvonulásán, ugyanis hagyomány, hogy ott a bíró és bíróné, illetve a jegyző, s a most megválasztott táncospár vezeti a menetet.