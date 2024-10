Mi történik, ha valaki sosem öregszik meg? Az Adaline varázslatos élete erre a kérdésre próbál választ adni, méghozzá egy romantikus történetbe ágyazva. Adaline, a huszonkilenc éves nő egy különös baleset után megáll az öregedésben, és évtizedeken keresztül próbál beilleszkedni a halandók világába. Bárki azt gondolná, hogy a halhatatlanság egyfajta áldás, de Adaline élete inkább magányos és bonyolult, különösen, amikor megismerkedik Ellis Jonesszal, aki egy csapásra felkavarja az állóvizet.

A film nem csak a romantikus pillanatokra koncentrál, de van benne egy misztikus fűszer is, ami az egészet különlegessé teszi. Blake Lively elegáns és visszafogott alakítása tökéletesen illik a mindig fiatal főhősnőhöz, aki bár kívülről tökéletesnek tűnik, belül küzd a titkával. És itt jön be a történet igazi bája: miközben Adaline próbálja távol tartani magát az érzelmektől, hogy megőrizze titkát, az élet és a szerelem rendre keresztülhúzza a számításait. Az Adaline varázslatos élete könnyed film, tele szép képi világgal és érzelmes jelenetekkel. Nem kell mély filozófiai kérdésekre számítani, de ha valaki el tud merülni a romantikus filmek világában, és szereti a múlt század nosztalgikus díszleteit, akkor ez a film igazi kikapcsolódás lehet. És még Harrison Ford is feltűnik a történetben.

Adeline csodálatos élete, amerikai romantikus film, VIASAT3, 21:00