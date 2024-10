A Nem című film izgalmas és rejtélyekkel teli sci-fi thriller, amely a mozi világába és a természetfeletti jelenségek birodalmába vezeti nézőit. A történet középpontjában a Haywood testvérek, OJ (Daniel Kaluuya) és Emerald (Keke Palmer) állnak, akik apjuk, Otis Haywood halála után veszik át a családi farm irányítását. A farm különlegessége, hogy itt képzik ki azokat a lovakat, amelyek a hollywoodi filmek számára szolgálnak. Az idill azonban hamarosan megtörik, amikor Otis váratlanul meghal egy különös balesetben.

A tragédia után OJ és Emerald kénytelenek megbirkózni a farm pénzügyi nehézségeivel, és miközben Jupe, a Jupiter’s Claim nevű western vidámpark tulajdonosa felvásárolja a lovaikat, a testvérek egy furcsa és megmagyarázhatatlan jelenséggel találkoznak: rejtélyes UFO-ra utaló jeleket észlelnek. A testvérek nem veszik félvállról a dolgot, és elhatározzák, hogy megpróbálják lencsevégre kapni az idegen járművet, remélve, hogy az ezzel szerzett felvételekkel komoly bevételre tehetnek szert.

Hogy sikerrel járjanak, technológiai segítséghez folyamodnak, és megfigyelő kamerákat vásárolnak, amelyeket az egyik dolgozó, Angel Torres készségesen be is szerel a farmra. Most már csak várniuk kell, hogy az idegen objektum ismét megjelenjen az égen. A feszültség percről percre nő, miközben a testvérek egyre közelebb kerülnek a válaszhoz, de vajon felkészültek arra, amit találnak?

