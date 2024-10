A programot gondos előkészületek előzték meg Prischetzkyné Márkus Emőke igazgató beszámolója szerint. Szombat délután benépesült a színházterem, az iskola minden tanulója és hozzátartozói mellett számos meghívott vendég, illetve a sajtó munkatársai is tiszteletüket tették.

A bál fénypontja minden alkalommal a viseletbemutató (Beküldött fotó)

Először az ünnepi műsort élvezhetett a közönség, melyen az intézmény tánccsoportjain kívül énekkaruk, a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus, az Ifjúsági Fúvószenekar, a Wunderland Kindergarten táncosai léptek fel. A program színvonalát tovább emelte az egyedülálló népviseleti bemutató, melyen idén is számos értékes, a régi időkből fennmaradt, eredeti ruhadarabot csodálhattak meg az érdeklődők. A fellépőket a helyi Petrits műhelyben készült mézeskaláccsal jutalmazták.

A kulturális műsor után következett a mulatság. A büfében szülők és nagyszülők tradicionális receptjei alapján elkészített sváb süteményeket, szendvicseket és üdítőket fogyaszthattak a bálozók. A Márvány teremben a német nemzetiségi táncház után kedvükre táncolhattak kicsik és nagyok. A hangulat idén is remek volt.

A bál befejezéseként nem maradhatott idén sem el a várva várt tombolasorsolás, ahol a sok ajándék mellett értékes kerámiákat sorsoltak ki Rács Róbert és a Csató kerámia műhelyéből.

– A bál megrendezése fontos színtere a nemzeti hovatartozás, az identitástudat növelésének, a nyelvhasználat gyakorlásának. A jelenlévő szülőknek, vendégeknek, valamint valamennyi német nyelvet tanuló diáknak lehetőséget nyújt a hagyományok alaposabb megismerésére, ápolására. Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a bálon bemutatott viseletet és gasztronómiai értékeket átörökítsük a jövő nemzedék számára is, ezért idén is számos beállított fotó készült. A kulturális központ méltó helyet biztosított a bálnak. A program sikeres megrendezéséhez a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattól kaptunk támogatást, melyet ezúton is köszönünk – tájékoztatott az intézményvezető.