Biró Lőrinc fafaragó népi iparművész volt, 2005-ben hunyt el Harcon. Emlékét a tiszteletére rendezett népdal találkozó is őrzi. Legutóbb szombaton, a település Faluházában zajlott le a sorban immár tizedik rendezvény, a helyi önkormányzat és harci Rozmaring dalkör védnökségével.

A Szedresi Pacsirták aranynépdal oklevelet kaptak a Biró Lőrinc emlékét ápoló rendezvényen. Fotó: Beküldött fotó

Biró Lőrinc székely származású volt

A résztvevők ez alkalommal is helyből, illetve a környékbeli településekről érkeztek. A vendéglátók mellett Bogyiszló, Bonyhádvarasd, Mucsfa, Hőgyész, Szedres, Szekszárd és Zomba is képviseltette magát úgy népdalénekes csoportokkal, mint zenészekkel és táncosokkal. Emellett mese- és versmondás is szerepelt a repertoáron. Eljött a találkozóra Bognár Cecil, a Magyar Kultúra Lovagja is, aki tárogató muzsikájával aratott nagy sikert.

A megnyitón Biró Lőrinc tiszteletére – bukovinai székely származása okán – felcsendült a székely himnusz. A közönséget Antalné Biró Jolán, a rendezvénysorozat szervezője köszöntötte, majd oklevéllel honorálta régi segítői, a szedresi Bonyai Gusztávné, a harci Till Jánosné és az ugyancsak harci Orsós György munkáját.

Ezután kezdődött a kulturális műsor, a fellépőket Szancsik Mária konferálta fel. A produkciókat három fős zsűri kísérte figyelemmel és értékelte. A bíráló bizottság a legmagasabb színvonalat képviselő műsorszámokat ez alkalommal is aranynépdal oklevéllel jutalmazta. Így ebben az elismerésben részesült a Bonyhádvarasdi Népdalkör, a Harci Kincsesláda Óvoda, a Mucsfai Dalkör, a Szedresi Pacsirták csapata, valamint egyéniben Lépő Ignác bogyiszlói népdalénekes és Mérei János szedresi harmonikás.