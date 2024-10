Az Országos Könyvtári Napok programsorozata hétfőn könyvtári órákkal indult, majd a délután folyamán egy Benedek Elek-vetélkedővel folytatódott, ahol harmincöt kétfős csapat mérte össze tudását. Kedden a szekszárdi festő, Sárossy-Horváth Szilvia Debütálásom című kiállításának megnyitójára került sor, szerdán pedig Kirchné Máté Réka „A színek országa, Mexikó” címmel tartott vetítéssel egybekötött úti beszámolót. A hét folyamán olyan további programok is várták a látogatókat, mint a „Régi idők mozija” filmvetítés, az „Egészségklub Manyikával”, illetve egy budapesti látogatócsoport is vendégeskedett a könyvtárban.

Mindenki megtalálhatta a neki való programot az Országos Könyvtári Napokon

Beküldött fotó

– Egész héten lehetőség nyílt régi könyvek és „Zsákbajándékok” vásárlására, illetve a „megbocsátás hete” keretében a könyvtár elengedte a késedelmi díjakat – tudtuk meg Asztalosné Illés Tamara, könyvtárostól.

Számos program várta a gyerekeket az Országos Könyvtári Napokon

A gyermekeket különösen sok izgalmas program várta: a legkisebbek Dallamkuckó foglalkozáson vehettek részt, a nagyobbak pedig a Mesebőrönd nevű diavetítés és kézműves program során kapcsolódhattak be az eseményekbe. Csütörtökön a bonyhádi Védőnői Szolgálat az Anyatejes Táplálás Világnapjához kapcsolódó rendezvényének adott otthont a könyvtár, ahol számos baba és anyuka vett részt.

Az állatok világnapja alkalmából „Színes állatvilág” címmel rajzpályázatot is hirdettek, amelyre 283 pályamű érkezett be, közülük negyvennégy gyereket jutalmaztak. A kiállítás mellett egy Amigurumi kiállítás is várta az érdeklődőket, ahol állatfigurák versenyeztek: Tamás Zsoltné hatalmas Némó-figurája kapta a közönségdíjat.

Szelfivel népszerűsítették a programot

Csütörtökön ismét elindult a nagy sikerű Találj könyvet Bonyhádon! című akció, melynek során a város különböző pontjain elrejtett ajándékkönyveket bárki hazavihette. A szabály egyszerű: egy szelfi a könyvvel a könyvtár közösségi oldalára, majd a hét végén kisorsoltak egy nyertest, aki egy ajándékcsomagot is kapott.

A programsorozat vasárnap zárult a Könyves zöld Vasárnappal, mely során a környezetvédelem és a természet állt a középpontban. A Zöldtárs Alapítvány előadói szelektív hulladékgyűjtésről, újrahasznosításról és magaságyások készítéséről tartottak előadásokat. A gyermekek mozaikképet készíthettek CD-ből, és kavicsot festhettek. A „Zöld is lehet finom!” ételversenyen természetesen színezett ételek közül választották ki a legjobbat: Városi Anna mángoldkrémes, csalános palacsintája bizonyult a győztesnek.