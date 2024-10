Teltházas koncerttel ünnepelték Szekszárdon a Zene Világnapját, a Csobogó Együttes különleges műsorral készült a helyi közönség számára. Az esemény rendhagyó irodalomóraként valósult meg, amelyen a zenekar szekszárdi és Tolna vármegyei költők verseit zenésítette meg. A koncert helyszínéül a Szekszárdi Garay János Gimnázium szolgált, ahol a diákok két előadáson vehettek részt, mindkettő teltházzal zajlott. Délelőtt általános-, délután pedig középiskolás fiatalok előtt léptek fel a zenészek. A rendezvényt a Szekszárdi Tankerületi Központ és a gimnázium közösen szervezte, és nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a diákok egy különleges művészeti élményt kapjanak.

Teltházas koncertet adott a Csobogó Együttes

(Fotó: Mártonfai Dénes)

Fogékonyak a fiatalok a megzenésített versekre

Babothi-Varga Jenő, a Csobogó Együttes vezetője elmondta, hogy a zenekar számára is hatalmas élmény volt a koncert, amelyre szekszárdi költők verseit zenésítették meg. Az előadáson „A szavakon túl” című műsorukat mutatták be, többek között Babits Mihály, Dicső Zsolt, Jánosi György és Kis Pál István művei is felcsendültek. – A diákok olyan lelkesedéssel fogadták a zenénket, hogy a végén állva tapsoltak. Ez számunkra is felejthetetlen élmény – mondta a zenekarvezető. A nem régen elhunyt Dicső Zsoltról két verssel emlékeztek meg a zenészek.

A rendhagyó irodalomóra azért is volt különleges, mert a diákok számára egy új perspektívát nyújtott arra, hogyan lehet a verseket zenei formában értelmezni. Az esemény egyik fő célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az irodalomhoz, és a zene segítségével új megvilágításban lássák a költészetet. A koncert során nemcsak a már jól ismert szekszárdi alkotók versei hangzottak el, hanem fiatalabb költők művei is, így még szélesebb spektrumban mutathatták be a helyi irodalom gazdagságát.

Hagyomány teremtene a Csobogó Együttes

Babothi-Varga Jenő elmondása szerint az együttes szeretne hagyományt teremteni ebből a koncertből, és terveik között szerepel, hogy minden évben a Zene Világnapja alkalmából egy hasonló műsort adjanak a szekszárdi iskolák diákjai számára. „Az volt a célunk, hogy megmutassuk, milyen sokszínű a szekszárdi irodalom, és hogy a zene segítségével még közelebb hozhatjuk a verseket a fiatalokhoz. A diákok visszajelzései alapján úgy látjuk, hogy ez sikerült is” – mondta a zenekarvezető.