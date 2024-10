– Úgy érzem, hogy a mozdulatok ezerféle rezdülését nemcsak a tűpontos felvételekkel lehet visszaadni! – utalt a tárlaton megtekinthető, lírai hangulatú, ám éppen ezen okból módfelett megkapó alkotásaira. – Az elmosódott képek, torzók nekem néha így többet mondanak el a tánc lényegéről, mint a klasszikus stílusú fotók.

Ezt nyugtázhatják a látogatók is, mégpedig október 18-ig, eddig a napig pörögnek, forognak, suhannak, röppennek és szárnyalnak a galériában a felvételeken megelevenedő táncosok.

Márton Emília könyvtárvezető megnyitója

Köszönöm szépen a felkérést, amire nem lehetett nemet mondani, hiszen egy olyan alkotónak állunk a megnyitóján, aki nagyon kedves a szívemnek, feleségével együtt. Azt hiszem mondhatom – ahogy Önök közül is jónéhányan –, ők a barátaim.

Csorba Károly 1954-ben Apostagon született, Budapesten és Kalaznón él. Régóta fotóz, de képeivel csak 2009-ben jelent meg először a nyilvánosság előtt. Kertészmérnöki végzettsége és vidéki kötődése miatt elsősorban a természet, a táj, a kertek, a nemzeti parkok és a népi építészet érdekli. Kezdeti fotós eredményeit is ezen a területen érte el.

Egy ausztrál-magyar fotópályázaton a 3. helyezést nyerte el, így fotói nem csak itthon, hanem Ausztráliában is láthatók voltak, majd ezek a fotók igényes kiadású fotóalbumokba kerültek, melyek a hőgyészi könyvtárból is kölcsönözhetőek voltak, mígnem valakinek annyira megtetszettek, hogy többszöri felszólítás ellenére sem szolgáltatta vissza azokat a mai napig. Kedves Karcsi, ez is az elismerés egyik formája!

Első önálló fotókiállítását Finnországról készítette, ahova családi kötődés miatt jár sokat, és az ott szerzett élményekből születtek az északi témájú önálló kiállításai, melyek anno láthatóak voltak a könyvtárban.

Kalaznón felújítottak egy régi sváb házat, amely egykor kedves felesége családjának tulajdona volt. Itt Istállógalériát nyitottak, ahol a mai napig nívósabbnál nívósabb kulturális rendezvényeket tartanak.