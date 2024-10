Alapvetően érdekel minket a saját testünk működése és az egészségünk. Vágyunk arra, hogy a képernyőn látottakon keresztül szembesüljünk félelmeinkkel, szeretjük a veszélyes, kihívásokkal teli helyzeteket. Azonban, ha valóban baj történik velünk, akkor mindenféle további külső, izgalmat fokozó ingert nehezen viselünk el, ezek ilyenkor veszélyt és fenyegetettséget jelentenek a számunkra. A Disney+-ra október 24-én érkező Doctor Odyssey apropóján Dienes Angéla pszichológussal összegyűjtöttük, hogy miért rajongunk a kórházakban játszódó sorozatokért, és ahol vészhelyzeteket oldanak meg hétköznapi hősök.

Doctor Odyssey címmel új sorozat indul

Fotó: Beküldött kép

Minden jó, ha a vége jó

A sorozatokban általában jól végződnek a vészhelyzetek, sikeresek az újraélesztések és a betegek már egészségesen hagyják el a kórházat. Mi pedig, a gyerekkori mesékből adódóan, szeretjük a happy endet. A valóságban sajnos általában épp az ellenkezője történik. Egy a sciencedirect.com-on megjelent tanulmány1 szerint a filmekben az újraélesztések több mint 75 százaléka végződik pozitívan, addig a valóságban ez csupán 5 százalék.

Az orvos is ember

Az orvosok életéről a valóságban semmit nem tudunk, csupán a vizsgálatok alkalmával találkozunk velük és akkor is általában tünetekről, betegségről és a lehetőségekről beszélgetünk. A képernyőn keresztül azonban bepillantást nyerhetünk a hétköznapi hősök magánéletébe is. A sorozatokban hosszabban beszélgetnek a betegekkel és kollégáikkal nem csak szakmai tapasztalataikat, de mindennapi gondjaikat is megosztják.

A Doctor Odyssey sorozatból is tanulunk

Amellett, hogy a sorozatozás kiszakít minket a hétköznapokból, észrevétlenül edukálhat is. Frontiers in Public Health idei kutatása rávilágított arra, hogy egészségügyi témában sokan informálódnak a televíziókon keresztül. A felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek egyharmada kifejezetten az ilyen témájú sorozatok hatására tesz a megelőzésért is, rendszeresen jár szűrésekre, vizsgálatokra. Jól látható, hogy ezek a filmek és sorozatok növelik az egészségügyi tudatosságot és megértést is például a mellrák vagy a HIV esetében.