Házi galéria

Jankovics Mária 1951-ben született Decsen. Ötéves korában költözött a családja Várdombra. Ott nőtt fel. Tanítói diplomát szerzett, 1996-ig Tolna vármegyében dolgozott, aztán a fóti gyermekvárosban. Nyugdíjba vonulása után fordult a képzőművészet felé. Több alkotói technikát kipróbált: kavicsfestés, viaszfestés, textilképek és -szobrok. Ez utóbbiakból hozott most kilencet egy mözsi kiállításra. A tárlat november közepéig tekinthető meg a helyi kultúrházban. Szobrait itt mutatja be először. Korábbi kiállításain más típusú alkotásait láthatta a közönség. Emellett házi galériát is működtet Fóton.