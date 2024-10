Az idős mester több évtizedes munkásságának lenyomatát, dísz- és használati tárgyakat mutatott be, amelyek a fafaragás hagyományát ötvözik művészi érzékenységgel. Csősz István, aki Dalmand szülötte, évtizedek óta meghatározó alakja a helyi fafaragó közösségnek.

Fotó: Beküldött

Munkái számos kiállításon szerepeltek, és közterületeken is láthatók: kopjafái és egyedi padjai díszítik Dalmand községét. Az alkotó 1974 óta állít ki rendszeresen, és fafaragás iránti szeretete gyerekkorából ered, amikor először egy helyi pásztor kezéből kapott faragóbicskát. A most véget ért kiállítás ismét bizonyította, hogy Csősz István keze munkája generációkat köt össze, hiszen alkotásai a múlt értékeit és a jelen szépségét ötvözik. Azok, akik lemaradtak a tárlatról, Dalmand közterületein továbbra is találkozhatnak műveivel, amelyek a község arculatát gazdagítják.