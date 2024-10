Főhősünk története 2018-ban játszódik, amikor Michael Light (Mark Wahlberg), a tapasztalt futó és extrém sportoló úgy dönt, hogy három év szünet után újra nekivág a kihívásokkal teli versenyek világának, hogy végre megnyerjen egy megmérettetést. Elégedetlensége önmagával és a korábbi hibák javításának vágya hajtja, de a kihívás nagyobb lesz, mint gondolná.

Mark Wahlberg filmbéli legjobb barátja Artúr

Fotó: Shutterstock

Michael két új csapattársat választ maga mellé: Oliviát, a tehetséges hegymászót, aki az apja nyomdokaiban jár, valamint Chiket, egy tapasztalt, de sérüléséből még fel nem épült veterán versenyzőt. A csapat negyedik tagját, Leo-t azonban szponzoruk miatt, kényszerből fogadják csak el. Leo régi barátja Michaelnek, de a korábbi konfliktusok feszültséget hoznak a csapat életébe. A társaság a Dominikai Köztársaságba utazik, hogy részt vegyen egy öt napos, embert próbáló kalandversenyen a dzsungel mélyén a hegyek között.

A verseny során váratlan szövetségesre találnak: Michael egy átmeneti táborban húsgombóccal kínál egy kóbor kutyát, aki másnapra követni kezdi a csapatot. A kutya – akit később Artúrnak neveznek el – hűségesen csatlakozik hozzájuk, és a dzsungel veszélyei közepette többször is megmenti őket, köztük Leo életét is, amikor egy meredek sziklán majdnem lezuhan. Artúr nemcsak a csapat hőse lesz, hanem a szívükbe is belopja magát.

Az izgalmas verseny csúcspontja a tengerparton érkezik el, amikor a csapatnak el kell hagynia Artúrt. Vajon mi lesz a kutyus sorsa?

