Szombaton reggel kilenckor a Wosinsky Mór Múzeumba általában hardcore kultúrlovagok néznek be egy korai tárlatvezetésre. Ám ezen a reggelen még ők is meglepődtek volna, ha látják, hogy szőnyeggel és edzőcipőben, kényelmes sportruhát viselő hölgyek és urak gyülekeznek a múzeum könyvtártermében. Manapság persze nehéz igazán meglepődni, hiszen 2024-ben a múzeum már nem csak a múlt őrzője – sokkal több annál. Ha egy intézmény kilép a komfortzónájából, az mindig izgalmas, és ez a szombat pontosan egy ilyen alkalom volt. Ahogy mondják: az igazi kalandok a megszokott kereteken túl kezdődnek. Jóga a múzeumban? Miért is ne!

Jóga a múzeumban – újragondolt programok a megszokott helyszíneken

Fotó: Makovics Kornél

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében nemcsak a történelem kerül előtérbe, hanem a test és a lélek harmóniája is. Az eseményt Halasi Ivett, a múzeum közönségkapcsolat szervezője, így jellemezte: „Ez a fesztivál arról szól, hogy egy egészen más arcát mutassuk meg a múzeumoknak. A gasztronómia és a jóga remekül illeszkedik ehhez a tematikához.” Bár elsőre szokatlannak tűnhet, hogy a kiállítóterekben jógáznak, Ivett szerint éppen ez a lényeg: „Olyan embereket akarunk megszólítani, akik eddig talán nem jártak a múzeumban, de most eljönnek, és kipróbálnak valami újat. A célunk az, hogy közelebb hozzuk őket a kultúrához, akár a művészeteken, akár olyan élmények révén, mint a jóga vagy a gasztronómia. Reméljük, hogy a múzeum egy olyan közösségi térré válik, ahová mindig szívesen térnek vissza.”

Hatha jóga a múzeumban- első a stressz kezelésében

A reggeli program lelket-testet frissítő, beindító attrakciója Istvánkovics Ildikó, a Shanti Jóga Stúdió vezetőjének órája volt, aki egy 60 perces hatha jóga órát tartott a résztvevőknek. A hatha jóga, amely minden jógairányzat alapja, könnyen befogadható, relaxáló gyakorlatokat kínál. Ildikó szerint a legfontosabb, hogy „akárhol is vagy, a lényeg az, hogy megérkezz fejben is, és engedd el a stresszt.” Hozzátette: „Sok tanítványomon látom, hogy nehéz kikapcsolódni, de ha rendszeresen jönnek, képesek elengedni a feszültséget. Akár a múzeumban vagyunk, akár a jógateremben.” A rendhagyó múzemi órán új arcok is feltűntek, amit Ildikó külön örömmel fogadott: „Pár résztvevőt már láttam a városban, de nálam még nem jártak. Nagyon örülök, hogy eljöttek, és bízom benne, hogy visszatérnek majd.”