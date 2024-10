A várak szerelmeseinek kötelező – és vélhetően már nem is újdonság –, de mindenki másnak is erősen ajánlott Vadon Jani Várfoglalók című sorozata. A műsorvezető maga is várimádó, így valódi megszállottként kutatja és mutatja be a ma már többnyire csak romjaiban létező középkori várainkat. Szakértőkkel és más várbarátokkal folytatott beszélgetései során nemcsak a tényeket, hanem a legendákat is megismerheti a néző. Mindezt lenyűgöző felvételek, drónvideók kíséretében, archív látványrajzok, korabeli ábrázolások és alaprajz-térképek segítségével, illetve hihetetlenül részletes 3D rekonstrukciók teszik még élvezetesebbé a látványt.

Vadon Jani kalauzolja el a nézőket hazánk középkori várromjaihoz

Fotó: Bencsik Ádám

Kedden két vár történetét ismerhetik meg a nézők. Előbb Csesznekre, a Bakony leglátványosabb várromjaihoz viszi el őket a műsor stábja, és velük tart az egyik első magyar hegymászó, aki sportmászóként elérte a tízes fokozatot, de megszólal egy vendégszerető plébános és egy harangtörténeti kutató is.

A második rész két helyszínre kalauzol el: Drégely várához, amelyet ötszáz éve száznegyvenhat magyar vitéz próbált megvédeni tízezer törökkel szemben, aztán Szerencsre, ahol még csokoládészobrász is felbukkan.

A sorozat összesen tíz dunántúli és tíz északi-középhegységi magyarországi várat mutat be, később Simontornya és Ozora is sorra kerül, így a szűkebb pátriánkban található várakról is sok érdekességet megtudhat a hűséges néző.

Várfoglalók, Spektrum, 20 óra.