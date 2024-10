Rendszeresen találkoznak és együtt alkotnak a mözsi művelődési házban azok az amatőr képzőművészek, akiknek az intézmény vezetője, Tóth Györgyi nyitotta meg a tárlatát október 15-én. Hangsúlyozta: nagy öröm, ha vannak a kultúrházaknak saját, helyben működő csoportjaik. Színesítik a közösség életét. A festők a szó szoros értelmében is. Műhelymunkájuk során megtanulnak tanulni egymástól, elsajátítanak különféle technikákat, ábrázolásmódokat. A baráti kritika is segíti az egyre jobb képalkotást.

A léleksimogatás eszközeinek nevezte a képzőművészeti alkotásokat az igazgatónő, olyan dolgoknak, melyek segítik a nézőt, hogy betekinthessen a művész világába, örömeit, gondjait is átérezhesse.

Bacsné Székely Sára, Bagosi Eszter Boglárka, Both Józsefné, Konczné Kuti Mária, Kovács Béla, Szabó Bertalan és Vassné Hárfai Aranka. Ők a Mozaik – Alkotó Baráti Társaság tagjai. A tavaly alakult csoportnak már volt egy közös kiállítása tavasszal, és többük önálló tárlatokon is bemutatkozott, más településeken is. Csatlakozott hozzájuk ez alkalommal a várdombi kötődésű, Fóton élő Jankovics Mária, aki felöltöztetett szobrokat, textilplasztikákat készít. Közreműködött a rendezvényen Víghné Székely Rozália (vers), Tóth István (gitár, ének), Bagosi Eszter Boglárka (vers). A műsorközlő Józsa Jácint volt. A közreműködőknek az alkotók ajándékot (festményeket) adtak, és egy szerencsés néző is kapott egy képet – székszám alapján.

A mözsi kiállítás egy hónapon keresztül, november 15-ig tekinthető meg.