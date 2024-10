Pakson szintén méltóságteljes ünnepséget tartottak az '56-os forradalom tiszteletére. Nagy Balázs alpolgármester beszédében a helyi hősök szerepét emelte ki: „1956. október 23-a a diákok, munkások, fiatalok forradalma. Az ötvenhatos megemlékezéseken beszéltek már sokszor azokról, akik fegyvert ragadtak; a Széna tériekről, a Corvin köziekről, Maléter Pálról, Pongrátz Gergelyről és a politikusokról is, Nagy Imréről és társaikról. És azt is tudjuk, hogy minden településnek megvan a maga hőse. Nekünk, paksiaknak több is. Czuczor Antal, akivel fejlövés végzett a Corvin közben, vagy Kolonics János, az örök lázadó, aki a Széna tériek között harcolt, és a helyi szervezők, Tuba János és Gárdai György.” Az ünnepség különleges részeként a résztvevők fáklyás felvonulást tartottak, és az '56-os emlékhelyekhez vonultak.