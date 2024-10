Az ünnepi eseménysorozat a városháza előtti megemlékezéssel kezdődött, ahol Nagy Balázs alpolgármester mondott beszédet az '56-os forradalom jelentőségéről. Az ünnepi megemlékezésen Gebhardt Gergő, az Energetikai Technikum és Kollégium diákja adta elő Heltai Jenő „Szabadság” című versét.

Koszorúztak a paksiak október 23-án Fotó: Molnár Gyula

Nagy Balázs alpolgármester ünnepi beszédében emlékezett meg a hősökről, kiemelve a paksi származású forradalmárokat, akik életüket adták a szabadságért. – Tudjuk jól, hisz számtalanszor elmondták már: 1956. október 23-a a diákok, munkások, fiatalok forradalma. Az ötvenhatos megemlékezéseken beszéltek már sokszor.

Azokról, akik fegyvert ragadtak; a Széna tériekről, a Corvin köziekről, Maléter Pálról, Pongrátz Gergelyről és a politikusokról is, Nagy Imréről és társaikról. És azt is tudjuk, hogy minden településnek megvan a maga hőse. Nekünk, paksiaknak több is. Czuczor Antal, kivel fejlövés végzett a Corvin közben, vagy Kolonics János, az örök lázadó, aki a Széna tériek között harcolt, és a helyi szervezők, Tuba János és Gárdai György ” – mondta Nagy Balázs az 1956-os emlékműnél.

Ezután a város vezetői és a civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait. A megemlékezés különleges része, csakúgy, mint Bonyhádon, a fáklyás felvonulás, amely során a résztvevők az '56-os emlékhelyekhez vonultak.

Délután a Csengey Dénes Kulturális Központban folytatódik a program, ahol Heringes Anita polgármester mond ünnepi beszédet és átadják a város legjelentősebb elismeréseit.