Pintér Gabriella énekművész adott hangversenyt a múlt vasárnap Szekszárdon, a Művészetek Házában. Az élményt jelentő koncert a jubileumi jelzővel is illethető, ugyanis az előadó immár harminc áll a művészet és a művészetoktatás szolgálatában.

Fotó: Kiss Albert

A mezzoszoprán szólistát Csötönyi László előadóművész ajánlotta a közönség figyelmébe. Röviden áttekintette Pintér Gabriella életútját, kezdve az általános- és középiskolai évekkel, a kórusokban szerzett élményekkel és tapasztalatokkal. A zenei tanulmányok a vármegye székhelyén, a Garay János Általános Iskola ének-zene tagozatán, valamint párhuzamosan a Liszt Ferenc Zeneiskola szolfézs és zongora szakán kezdődtek. A folytatást a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium ének-zene tagozata, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola magánének szaka, az ott szerzett diploma jelentette. Ám az első igazán szólista feladatot már Szekszárdon, a Művészetek Házában kapta 1993-ban, amikor is a Liszt Ferenc emlékesten énekelt. Közel tíz évig maradt a vármegye székhelyén, mint a Liszt Ferenc Zeneiskola tanára. Ám 2002-ben váltott, eltávozott Szekszárdról és az ezt követő huszonegy esztendőben rengeteg iskolában fordult meg. Összeszámolni is nehéz lenne, hogy hány koncerten énekelt itthon és külföldön is.

Pintér Gabriella visszatért szülővárosába

Tavaly visszatért Szekszárdra és azóta is magánének tanárként dolgozik a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában. Akkor ezt nyilatkozta lapunknak: – Sok helyen jártam az évek során, például 2003-ban költöztem el Zala megyébe, Zalaegerszegre, majd innen Szegedre kerültem, mert mindenképp szerettem volna egyetemi végzettséget is szerezni – ebben az időszakban Mezőtúron is megfordultam. Igazán izgalmas életem volt, mivel ezután két évig hajón dolgoztam. Ezt követően Budapestre költöztem, ahonnan Bajára és Siófokra jártam félállásban dolgozni, de miután választanom kellett – csak egy tankerületen belül lehetett dolgozni – Siófokra kerültem. Sokáig éltem itt, ahonnan Tamásiba jártam át dolgozni, és bár a munka hozott vissza Szekszárdra, igazán örülök, hiszen egyrészt a szülővárosom, másrészt a kulturális programok szempontjából úgy érzem sokkal jobb helyen vagyok most.