Sárossy-Horváth Szilvia, aki életigenlő természetéről ismert, nemcsak személyiségében, hanem műveiben is visszatükrözi ezt a pozitív energiát. Bár régóta dédelgette magában a gondolatot, hogy festeni fog, barátnője ösztönzésére kezdte el valóra váltani ezt az álmot, amikor ajándékba kapott egy olajfesték-készletet. Ez a pillanat fordulópontot jelentett számára, és elindította őt azon az úton, amelyen azóta is lelkesen halad.

Sárossy-Horváth Szilvia első önálló kiállatása nyílt meg Bonyhádon

Fotó: Beküldött fotó

A kezdetek és az út keresése

Szilvia festészete az elmúlt néhány évben dinamikusan fejlődött. Első festményei olajfestékkel készültek, és hamarosan kiállításokon is megjelentek. Munkái szerepeltek például az Egyfürt Szekszárd Szüreti Fesztivál kiállításán, ahol idén és korábban is nagy érdeklődés övezte alkotásait. Tamásiban a Bárka Művészeti Szalonnal közösen szervezett tárlatokon is láthatta a közönség a képeit, amelyek mély érzelmi töltettel és frissességgel hatnak a szemlélőkre.

Az olajfesték használata után azonban egy új technika is utat tört az alkotói világába: az akrilfestés. Ennek a technikának köszönhetően Szilvia még nagyobb szabadságot élvezhetett a színek és formák kifejezésében, ráadásul az akrilfesték praktikusabb megoldásnak bizonyult, mivel kevésbé szagos, így alkotói folyamata komfortosabbá vált.

A bonyhádi kiállítás – Színes világok találkozása

Jelenlegi, Bonyhádon rendezett kiállítása egy újabb fontos mérföldkő az alkotó pályáján. A könyvtárban egész októberben megtekinthető tárlaton változatos témák jelennek meg, tükrözve Szilvia sokoldalúságát és a pillanatnyi hangulata által inspirált műveket. A látogatók tájképek, csendéletek és állatportrék széles spektrumával találkozhatnak, ami jól szemlélteti Szilvia sokszínű érdeklődését.

– A témák abszolút attól függően kerülnek kiválasztásra, hogy éppen milyen hangulatban vagyok – vallotta Szilvia. – Vannak helyek, városrészek, amiket nagyon szívesen megfestenék még, de sokszor egy pillanatnyi érzés alapján választom ki a témát.

A festőnő egy különösen nagy méretű, 1,5 méteres vászonra készült olajfestménye is kiemelkedik a gyűjteményéből, amely egy olasz városrészletet ábrázol. Ezt az alkotását a közönség még nem láthatta, de már most nagy érdeklődést keltett. Firenzében is készült egy kép, melyet egy ott készített fotó inspirált. Az olasz város varázslatos atmoszférája és Szilvia sajátos festői látásmódja együtt alkotják meg azt a különleges hatást, amely a látogatókat lenyűgözi.