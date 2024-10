Koppányszántón, a Somoggyal határos, alig több mint háromszáz lelket számláló tolnai településen régi hagyomány, hogy sokan eredeti, ötven-, százéves koppányszántói népviseletben, a Roll-Ex zenekarral végigmennek, végigtáncolnak a falu utcáin Felszegtől az Alvégig. Úgy, mint az aratóünnepen, kenyérszenteléskor, most is sok feldíszített háznál megálltak, majd, miként a hét végén is, a művelődési háznál folytatódott a tánc, este pedig, bent a házban szüreti bállal zárult a szüret ünnepe.

Szüreti nap, táncos felvonulás volt Koppányszánón

Fotó: A szerző felvétele