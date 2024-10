Az előzetesek szerint intenzív és érzelemdús lezárás várható a Venom trilógia záró fejezetében, amelyben Tom Hardy ismét átütő erővel jelenik meg, hogy egy kicsit őrültebb, kicsit dögösebb, de most még komolyabb Eddie Brockként hódítson a képernyőn.

Egyszer minden történet véget ér, legyen az akármilyen viharos is – így van ez Eddie és Venom különös szimbiózisával is. Az antihős páros végső kalandját ezúttal nem csupán pusztító erejük teszi epikussá, hanem a búcsú hangulata is, amelyet a mély érzelmekkel átszőtt Cat Stevens dal hoz el az előzetesben. Tom Hardy harmadszor bújik Eddie bőrébe, ezúttal azonban sokkal több érzelemmel telve, hiszen a trilógiával lezárul a Venom önálló, Marvel-univerzumban játszódó filmjeinek sorozata.

A film a várakozások szerint elképesztően látványos akciójelenetekkel és egy eddig sosem látott, őrületes dimenzióval csábítja majd be a moziba a nézőket. Az előzetes jelenetei alapján a nézők epikus szembenállásra számíthatnak: a Földet megtámadó szimbióták elképesztő ereje még Venomot is kihívás elé állítja. A természetfeletti lények pusztító nyomában azonban egy még sötétebb fenyegetés is közeledik, ami Eddie és Venom minden képességét próbára teszi.

Ez a film nem csupán egy újabb csata Venom életében, hanem egy grandiózus, utolsó menet, ahol a világ és talán Eddie élete is tét lesz.

Venom – Az utolsó menet

Paks, 10.26., 11:20, 20:00