– Amikor készültünk a kiállításra, és a képek szép sorban kerültek fel a paravánokra, úgy fogalmazott: a természetfotózás számára nem elsősorban a jó kép elkészítéséről szól, sokkal több annál. Élmény és szenvedély – mondta Rónai Gábor. – Mi mást is kívánhatnék neki zárszóként, mint azt, hogy maradjon is meg ez a szenvedélye, és a következő években is hozza el nekünk akár Erdély, akár a Gemenc, akár a környező erdők szépségeit. Engedjék meg, hogy Ansel Adams soraival zárjam gondolataimat: „A fényképezés több, mint eszköz az ötletek tényszerű közléséhez. Ez kreatív művészet” – zárta a megnyitót a Rónai Gábor, a Tolnai Népújság és a Teol.hu újságírója.

Az eseményt a Bogyiszlói zenekar két tagja, Mihálovics Zsolt és Orsós Zoltán tették hangulatosabbá.

A kiállítás november 5-ig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központban.