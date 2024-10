Ő Wessely Gábor, aki Pécsett, egy hajdani külvárosi iskolából lett irodalmi, zenés teaházban, a Kézművesek Baranyai Egyesületének Cuháré Közösségi és Alkotóházában szerepelt, ahol havonta rendeznek irodalmi estet. Prózai írásaiból álló kötetét ment bemutatni, de vitte magával feleségének, Wesselyné Ábrahám Erzsébetnek a szintén nemrég megjelent, hatodik, Csendszóra című verseskötetét is.

Wessely Gábor a Kézművesek Baranyai Egyesületének Cuháré Közösségi és Alkotóházában mutatta be könyvét Beküldött fotó

Gábor kritikus írásai a Népújságban is gyakorta megjelentek, s főleg ilyenekből áll, az utóbbi tíz évben írt glosszáit tartalmazza az új, immár huszonötödik kötete is, amely a Magyar fanyar 3 címet kapta. Az írásokat, mint több korábbi kötetében lévőt is, Szatmári Juhos László illusztrálta, a címlapon lévő a fotót pedig Koszorú Csaba készítette, megörökítve a groteszk jelenetet, mikor Gábor a mobilok korában egy százéves őstelefonon keresi a világgal a kapcsolatot.

Az est második részében a versek következtek. A feleség kötetéből olvasott fel néhányat Dombi Tinódy László, aki nem csak mond, hanem ír is verseket. Az Ősforrás Zenei Műhely pedig az est folyamán több megzenésített verset előadott (Ady, Dombi, Wessely). Ott volt az esten dr. Kellermayer Miklós emeritus professzor, aki az élősejt kutatás mellett az istenhit és a tudomány kapcsolatát is vizsgálja. Korábban ő írt bevezetőt, előszót Wesselyné egyik szakrális verseket tartalmazó kötetéhez.

A rendezvényt dedikálás zárta.