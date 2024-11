A Bárka biennálé november 8-án nyílt a Mag-házban. Mintegy húsz alkotó több mint negyven képe került a falakra. Az eseményen közreműködött Víghné Székely Rozália és Szijjártó Istvánné verssel, valamit Hucker Ferenc és Tóth István zenei produkcióval.

Lönhárd Ferenc nyitotta meg a kiállítást (A szerző fotója)

Megnyitóbeszédet Lönhárd Ferenc mondott. Rámutatott arra, hogy nemcsak a testnek, a léleknek is szüksége van táplálékra, Erre szolgál a művészet. A mai szétzilálódó világban jó, ha vannak biztos pontok, közös ügyek – mint amilyen az alkotás –, amelyek mellé felsorakozhatnak az egyformán érzők és gondolkodók. Megemlékezett a nagyszerű művészről, Kedves Istvánról is, akitől sokat tanulhattak a bárkások az indulás éveiben Domboriban és más alkotótáborokban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kép, örömforrás – az alkotó és a befogadó számára egyaránt. Éljünk hát a lehetőséggel, hisz örömünk csak abban lehet, amiben részt veszünk!

A Bárka biennálé november 29-ig várja a látogatókat, Tolnán.