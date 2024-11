„S milyen más érzéssel gondolt most Imruska a szabadsághősökre s aradi vértanukra, akikről Döme beszélt, s akik halálba mentek a hazáért! Imruska rájött most a halál ízére, mely elválhatatlanul ott van az élet-íz mélyén, s az egész életet magát hősivé avatja. Micsoda mennyország és micsoda pokol van a halál mögött?”

„Így húzódott be Imrus hosszú délutánokra a szavak és könyvek közé, hol a kevés fáradságába kerülő, de mind unalmasabbá való kötelességen túl kis életének igazi szenzációi is vártak rá. Ott volt az Aradi Vértanúk Albuma, amit Döme bácsitól kapott ajándékba, az elítéltek utolsó napjainak leírásával, rettenetes szenzációjával az előre tudott halálnak; ott volt az apja könyvei közt az Hugo Victor-regény, ugyane témáról. Imrus fölébe emelkedett e könyvekben az életnek, akár egy középkori szerzetes: hisz ez az egy biztos szenzáció mindannyiunkra vár, mindannyian halálra ítéltek vagyunk, s Imrus néha nem értette, hogy ebben a tudatban nem félnek, nem jajgatnak az emberek, hanem nyugodtan végzik napi dolgaikat.”

Aradi vértanúk albuma, a sokat olvasó fiúnak

Ujfalusy Imre számára 1848–49 eszméje szent volt, és egész életét meghatározta ez a fiatal korában bekövetkezett történelmi esemény. Nem véletlen, hogy a gyermek Babits Mihály számára ebből a témakörből adott könyvet az akkor már sokat olvasó fiúnak. Az Aradi vértanúk albuma saját könyve lehetett, hiszen ez a példány a több kiadást is megért könyv 1892-ben megjelent változata volt, amelyet 1899 karácsonyán adott tovább. A szakirodalom ismerte a tényt, hogy Babits Ujfalusytól kapott egy ilyen albumot. Babits is megemlékezett erről 1920-ban, a Halálfiaiban szereplő adatot is ehhez kötötte, azonban eddig még nem mutattak rá, hogy ez a kötet létezik, a Babits Emlékházban, a múzeum irodalomtörténeti gyűjteményébe beleltározva. A most bemutatott könyvön kívül az intézmény őriz még egy Ujfalusy által Babitsnak ajándékozott kötetet, melyet 1898 húsvétján adott át: Wosinsky Mór Keleti utam című, második kiadású kis könyvecskéjét.