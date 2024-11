A Bonyhádi Fotóklub tizedik évfordulójának kiállítása nemcsak a klub történetének jelentős mérföldköve, hanem a tagok személyes és szakmai fejlődésének is lenyomata. A különféle életutak és egyedi fotós stílusok összességéből áll össze a tárlat, amely a látogatók számára különleges betekintést nyújt a fotósok világába.

Ritzl Zoltán a Bonyhádi Fotóklub oszlopos tagja. Fotó: Kirchné Máté Réka

A kiállító fotósok és történeteik

Faikné Kerekes Ágnes elmesélte, hogy fotós hobbija milyen spontán alakult szenvedéllyé. Bár régen is szeretett fényképezni, igazán 2016-ban kezdett elmélyülni a technikában egy kezdő tanfolyam hatására, ahol egy MILC fényképezőgép vásárlása után minden kiránduláson és utazáson lencsevégre kapta a természet szépségeit. Szenvedélye azóta sem csillapodott, a természet továbbra is első számú múzsája.

Heinrich Roland számára a fotózás nem csupán hobbi, hanem egy életre szóló szerelem. A természetfotózás különleges élményt nyújt számára, ahol elmerülhet a pillanatban, megszűnik a külvilág. Mostanában az esemény- és futballfotózás világát is felfedezte, s örömmel örökít meg bármilyen témát. A fotós már a kezdetek óta tagja a klubnak, és aktív részvétele azóta is meghatározó.

Kirchné Máté Réka, a klub alapítója, már tízéves kora óta fényképez. Széles érdeklődési körrel rendelkezik, szinte minden fotós műfajt kipróbált már. Számos esemény megörökítéséért felelős, így nemcsak művészi, hanem dokumentarista oldalát is megmutatja. Fotói több nemzetközi, országos és egyéni kiállításon is láthatóak voltak már. Természet iránti szeretete különleges módon tükröződik Réka legutóbbi könyvében, az Itt repül a nagymadár című kötetben is, amelyet lenyűgöző természetfotói tesznek igazán egyedivé.

A Bonyhádi Fotóklub 10 éves jubileumi kiállítása

Fotó: Kirchne Mate Reka

Lőbelné Matus Mónika számára a fotózás egy belső késztetésből indult, hogy megörökítse élete pillanatait és élményeit. A digitális scrapbook technika révén képeit emlékekkel és érzésekkel színesíti, így különleges fotókönyveken keresztül osztja meg saját történetét.

Orbán-Fehér Zoltán már fiatal korától kezdve a fényképezés szerelmese. Első fényképezőgépe egy orosz Zenit FS-12 volt, amelyet később filmes és digitális Nikonok váltottak fel. Személyes kedvence a nagyvadak fotózása, különösen a gímszarvas. Zoltán leggyakrabban a gemenci erdők mélyén talál inspirációra, ahol a természetet és annak lakóit hosszas várakozással, de türelmes odaadással örökíti meg.