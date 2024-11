Cimbalom mester kápráztatta el a Léleképítő sorozat legutóbbi állomásának közönségét. Dr. Herencsár Viktória, a hangszer nemzetközi hírű kiválósága tartott előadást és játszott is zeneműveket a helyszínen, azaz a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében. Dr. Tóth Csaba Attila, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával zajló, értékrend erősítő rendezvény házigazdája a köszöntés után stílszerűen kérhette vendégét arra, hogy kezdje el mondandóját, egyenesen „a cimbalom közepébe vágva.”

Cimbalom mester, azaz dr. Herencsár Viktória érkezett a dr. Tóth Csaba Attila vezette Léleképítő rendezvényre

Fotó: Mártonfai Dénes

A hangszer története és kultúrája

Dr. Herencsár Viktória már a hetvenes években jelentős név volt saját területén, nem véletlen, hogy immár Magyar Örökség díjas művész, a Besztercebányai Művészeti Akadémia professzora, a Cimbalom Világszövetség elnöke. Lénye és zenéje képes erőteljes ihletet adni, ez be is bizonyosodott a rendezvényen. Ugyanis a Szekszárdi Gyakorló Általános Iskola művészeti osztályának karzaton helyet foglaló diákjai a Léleképítő záró mozzanataként bemutatták az elhangzottak hatására készített, jobbnál jobb rajzaikat.

A közönség, szó szerint ráhangolásként, elsőként a Távolból (Kis lak áll a nagy Duna mentében) című szerzemény virtuóz feldolgozását hallgathatta meg. A mű választásnak az a magyarázata, hogy dr. Herencsár Viktória számos országban járt, messze vidékeken, pályafutását pedig nem ma kezdte, ezért, mint mondta, több szempontból is távolról tekint az elmúlt évtizedekre. Megismertette a jelenlévőket a cimbalom történetével is. Ez a mintegy négyezer éves múlttal rendelkező, trapéz alakú húros hangszer Közép-Ázsiából származik, de manapság már a világ minden részében megtalálható. Olyan zsenik, mint például Bach és Mozart is komponáltak rá zeneműveket. Ezzel együtt mifelénk ma is főképpen a cigányzene, az éttermi zene kapcsolódik ehhez a hangszerhez. Külföldön is sokan hitetlenkedve reagáltak-reagálnak arra, hogy a szőke és kék szemű dr. Herencsár Viktória cimbalmon játszik. Hiszen, ezen – úgymond – csak fekete hajú és barna szemű magyar ember játszhat!

Cimbalom mester, nemzetközi sikerekkel

A művész kicsi gyermekkorában ismerkedett meg ezzel a hangszerrel és már négy évesen bizonyíthatta tudását a fővárosban, az I. kerületi zeneiskola vizsgabizottsága előtt. Öt éves korában Kodály Zoltán hallgatta meg, a magyar zenekultúra kiemelkedő személyisége később is figyelemmel kísérte a növendék fejlődését. A cimbalom ifjú kiválósága nyolc évesen a televízióban szerepelt, játszott a rádióban, gyermekeknek szóló zenei műsorokban lépett fel.