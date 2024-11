Régóta Szekszárdon él, de most, decemberben gyermekkora színhelyén, Babóton is fellép Babóthi-Varga Jenő, az általa alapított Csobogó együttessel. A Győr-Moson-Sopron vármegyei koncertjük december 21-én lesz. Ám addig sem üres a naptárjuk. December 8-án nagyszabású adventi műsort adnak a szekszárdi Garay gimnáziumban, és jelentős esemény lesz az életükben az a december 14-ei kapuvári karácsonyi koncert is, melyen a Haydn kórussal együtt állnak közönség elé, a Rábaközi Művelődési Központban. Ott öt dalunk hangzik el, kettő a kórussal közösen. Mindemellett lesz még programjuk: december 19-én, Decsen. A legtöbb fellépésükön Pintér Gabriella énekművész is erősíti a Csobogót, melynek tagjai a vezetőn kívül: Fenyvesi Gábor, Decsi-Kiss András és Nemes András.

Babóthi-Varga Jenő a Csobogó zenekar vezetője

Fotó: A szerző felvétele

Magyar, azon belül főként Tolna vármegyei költők megzenésített versei szerepelnek a repertoárjukon. Küldetésüknek tekintik Csukás István emlékének ápolását is. Babóthi-Varga Jenő személyesen ismerte az írót, dolgozott vele közös CD-n, s nem titkolt célja, hogy a felnőtteknek szóló Csukás-verseket is megismertesse a publikummal. Tervezi, hogy a Csobogóval – pályázati forrást igénybe véve – koncertkörútra indulnak. Olyan településeket ejtenének útba, amelyek valami módon köthetők Csukás Istvánhoz: Kisújszállás, Tarhos, Érd, Balatonszárszó, Teskánd, Mosonszentmiklós, Bakonysárkány, Békásmegyer, Kispest. Lenne egy Tolna vármegyei állomás is, Nagykónyi, ahol az író harmadik felesége, Porga Mária született.

A zenekarvezető szerint a megzenésített versek iránt minden korosztály érdeklődik, a fiatalok is, csak tudni kell megszólítani őket.

A Csobogó együttes egy tolnai fellépésen

Fotó: A szerző felvétele

A Csobogó együttes ötéves megállapodása

Együttműködési megállapodás született a Horfer Serleg, a Szekszárdi Tankerületi Központ, a Garay Gimnázium és a Csobogó együttes fellépéseit koordináló Lyra Zenés Kulturális Egyesület között. Eszerint, a következő öt évben mindig lesz a mostanihoz hasonló adventi koncert a Garay gimnázium rendezvénytermében. Támogatást nyújt mások mellett a Takler Borbirtok (forralt borral és teával), továbbá Nyakas Orsolya (adventi díszítéssel). A megjelenők a Horfer Serleg ajándékát kapják. Egyébként volt már Csobogó-koncert a Takler Birtokon is, A másik Csukás címmel. A műsorban a meseíró, felnőtteknek szóló megzenésített versei szerepeltek, továbbá kortársainak, barátainak néhány műve (Kányádi Sándor, Kormos István, Lázár Ervin).