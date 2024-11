Edith Eva Eger A balerina című könyvének története a második világháború idején játszódik. A tizenhat éves Edit, a tehetséges balettnövendék bekerül a kassai elit leánygimnázumba és egy olimpiára esélyes tornászcsapatba. Ráköszönt a szerelem is: megismeri Eriket, a mély érésű, művelt és sportos fiút, akihez azonnal vonzódni kezd.

Edith Eva Eger: A balerina című könyvének borítója. A kötet szerzője Holokauszt-túlélő, A döntés és Az ajándék című nagysikerű kötetek szerzője

Fotó: Open Books Kiadó

Edith Eva Eger: A balerina

A könyv főhőse, Edit lassan tisztába jön saját értékeivel, nőiségével, érzelmeivel, éli a kamasz lányok egyszerre csodálatos és szorongást keltő mindennapjait, mígnem a gyűlölet mindent megváltoztat. Egy éjjel két katona elhurcolja őt és családját. Egyikük sem sejti, hogy útjuk egészen Auschwitzig vezet, és hogy Edit hosszú éveken át tartó, napi öt-hat órás edzései, kitartása és balett tehetsége az életét mentik majd meg.

A könyv szerzője Edith Eva Eger 1927-ben született magyar-zsidó származású pszichológus, az Egyesült Államokban él, Holokauszt-túlélő. A kötetben található jegyzetében ismerteti, hogy tizenhat évesen személyesen élte át a holokauszt borzalmait, közel nyolcvan éve írja ezt a könyvet. Alig várta, hogy megoszthassa az olvasóval, hogy milyen módszerek segítettek túlélni az elképzelhetetlent, alig várta, hogy olvasó megtudja: az ember gonoszságra való hajlamának története egyben a remény iránti makacs vágyakozás története is. Edith Eva Eger abban a reményben ajánlja művét, hogy az olvasó úgy érzi majd, nincs egyedül a furcsa feladattal, azzal, hogy ember. Hogy az olvasó is túlléphessen az áldozatszerepen, és eldönthesse, hogy áttáncol az életén, bármilyen pokoliak is a körülmények.

Edit Eva Eger: A balerina. Kiadó: Open Books