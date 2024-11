Tíz éve kezdett festeni Nagy Judit. Egyébként évtizedek óta logopédus Dombóváron. Ameddig csak ketten dolgoztak ebben a szakmában a városban és környékén, olyan sok volt a munkája, hogy nem maradt ideje másra. Aztán változott a helyzet, nőtt a logopédusi létszám, s ő alkotni kezdett.

Nagy Judit két képe látható most a Bárka szalon tolnai tárlatán

Fotó: A szerző felvétele

– Mindenféle művészetet szeretek – mondja –, például 13 évig táncoltam a Kapos Táncegyüttesben, de rengeteget kellett dolgoznom logopédusként, sokat túlóráztam, 19 intézménybe jártam ki, úgyhogy más nem fért be a mindennapjaimba. De tíz évvel ezelőtt új kollégák érkeztek, többfelé oszlottak a feladatok, a gyerekeim felcseperedtek, és a szabadidőmben nekiláttam festeni.

A beszédindításban is tud segíteni

Szakmája elismert képviselője. A következő szemesztertől a Pécsi Tudományegyetem Gyógypedagógiai Karán lesz óraadó. Minden korosztállyal foglalkozott már.

– A dombóvári Biztos Kezdet Gyermekházban voltam 4-5 évig tanácsadó – vázolja a részleteket. – Nemcsak a hibásan beszélő, de a beszélni egyáltalán nem akaró kicsiken is segíthet a logopédus. A beszédindítás nagyon korán elkezdhető. A legfiatalabb tanítványaim egy év körüliek voltak, a legidősebb meg 81 éves. Sztrókon és egyéb agyi történéseken áteső betegek, akik elvesztik a beszédkészségüket, bizalommal fordulhatnak a logopédushoz. A trauma súlyos, de többnyire javítható a helyzet, visszahozható a beszéd, kisebb-nagyobb mértékben.

Az absztrakttal is próbálkozik néha

A Bárka Művészeti Szalon tagja. Két festménye látható most Tolnán a Mag-házban, a bárkások csoportos kiállításán.

– Olajjal kezdtem, vászonra és falemezre festettem tájképeket, csendéleteket, emberalakokat – meséli. – A természetet és az épített környezetet is szeretem ábrázolni. Néha az absztrakttal is próbálkozom. Más technikai lehetőségek is izgatnak: kollázs, gipszelés stukkózás, térbe kiugró formák, textilek felhasználása, aranyozás. Vonz a szobrászat is, főleg az agyagdomborítások, a plakettek. Sok alkotótáborban megfordultam már, a legtöbbet egy zalai művésztelepen, a Kendlimajorban működő szabadiskolában tanultam.