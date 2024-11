Így a napokban is egy telt házas koncerten hallhatták, élvezhették a zeneirodalom legjeiből összeállított koncertet a zenekedvelők, amelyen idén már nem csak a szekszárdi zenetanárok léptek fel, hanem mert tavaly önálló művészeti iskolaként kiegészültek a bátaszéki és a tolnai tagintézménnyel, az ottani tanárok is szerepeltek, és a tapasztalt koncertező tanárok mellett most mutatkoztak be a zeneiskola új tanárai is, akik az idei tanévtől tanítják a gyerekeket. A jegyek már hetekkel a hangverseny kezdete előtt elfogytak, a Művészetek Házát megtöltötte a hallgatóság.

Hetekkel az esemény előtt elfogyott az össze jegy a Liszt Ferenc Zeneiskola tanárainak koncertjére

Fotó: Kiss Albert

A hangverseny nyitányaként, hangolva, hangolódva a közelgő ünnepekre, Vivaldi C-dúr concerto két fuvolára című művét játszotta Töttős-Erős Edina és Dragos Bence, Lozsányi Tamás-zongorakíséretével. A Lágy lírai, majd könnyed, ritmikus dallamok után Bach d-moll Sarabande-ja egyik legmélyebb, legérzelmesebb tételének vibrafonra készült átiratát adta elő Koós Zoltán.

Glinka Három orosz dal hegedűre, csellóra és zongorára című, az orosz táj és lélek szépségét, a melankólia és az öröm kettősségét megjelenítő művét hegedűn Kovács-Buzás Márta, csellón Köntös Hedvig és zongorán Elmauer József szólaltatta meg.

A klasszikusok után egy kortárs zeneszerző, karmester és trombitaművész az amerikai Anthony Plog egyik legismertebb szóló műve a Postcards következett. Szabó Péter trombitán idézte fel a képeslapkészítés hangulatát. Ahogy ezt a műsorszámokat bemutató, konferáló Lakatos Orsolya elmondta, ahogy megy a nyomdagép, a szerkezet vágja, adagolja a papírlapokat, vagy a másik tétel, ahol a grafikus művészek egyesével, kézzel festik a lapokat.

Az advent közeledtét megidéző dallamok csendültek fel a Művészetek Házában. Fotó: Kiss Albert

Ezt követte a baszk zenei hagyományok mélységét és varázsát feltáró Négy baszk dala Jesús Guridinek amelyet Molnár Márta, dr. Tomicsekné Kovács Dóra, és a szekszárdi zeneiskola új tanára, Leitgéb Máté adott elő.

Népzenei ihletésű volt a koncert következő száma is, Bartók Béla Román népi táncok című művének négy tételét Tóth Szidónia Bernadette és Tóth Mónika játszott. Ezeket Bartók eredetileg zongorára írta, később hegedűre és zongorára is átdolgozta. Most viszont a zongoraszólamot Tóth Mónika gitáron szólaltatta meg.