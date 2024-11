Miután a magányos harcos New Yorkot totális csatatérré változtatta, és bosszúhadjárata során egy sereg gyilkost iktatott ki, újra ringbe száll. Wick egykori társa, egy titokzatos nemzetközi bérgyilkos szervezet irányítását akarja megkaparintani magának, így ráveszi cimboráját, hogy ismét csatasorba álljon. Wicket kötelezi az eskü, így vonakodva, de Rómába utazik, ahol a világ legveszélyesebb gyilkosaival kell szembenéznie. És a legenda egy még durvább, még brutálisabb háborúban találja magát.

Ez a második rész, és még további két folytatás készült. Úgy hírlik, a Lionsgate stúdió tovább bővíti a John Wick-univerzumot a John Wick: Under The High Table című akciósorozattal, amelynek a producere Keanu Reeves, a pilot epizód rendezője pedig Chad Stahelski lesz. A széria közvetlenül a John Wick: 4. felvonás vége után veszi fel a fonalat, a franchise több ismert szereplője is visszatér benne, de lesznek új arcok is. A hivatalos tartalomleírás nem kevesebbet ígér, mint hogy a sorozat egyesíti az újat és a régit, és egy új korszakba lendíti át a Wick-univerzumot.

Egy néző véleménye: „Igazából az akció jelenetek még mindig jók. A történetet sem érzem eröltetettnek. Jól folytatja az első részt és bontja ki John múltját valamit itt kezdődik igazán a kör (mint szervezet) debütálása is.”

