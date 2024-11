A magyar zene rádiója, a Dankó Rádió már második alkalommal kereste hallgatói segítségével "Az év magyarnótáját", 2024 kedvenc dalát. Az egyedülálló kezdeményezésükhöz idén is több ezren csatlakoztak. A szavazás lezárultával október huszonkilencedikén a kiskunmajsai Dankó Klub koncerten jelentették be, hogy a Messze van a kicsi falum című magyarnótára érkezett a legtöbb szavazat, szerepel az MTVA közleményében. A magyarnóta kedvencek Szekszárdon is népszerűek.

A magyarnóta kedvencek Szekszárdon is népszerűek. A fénykép az Életet az éveknek III. Tolna Vármegyei Nyugdíjas Dalos Találkozón készült 2023-ban

Fotó: Makovics Kornél

Magyarnóta kedvencek

A koncerten a bejelentés napján négy kiváló előadóművész közreműködésével élőben csendült a tíz legtöbb szavazatot kapott dal. Az első helyen tehát a Messze van a kicsi falum című magyarnóta végzett, a második A vén cigány című dal, a harmadik helyen pedig a Van egy ház a Tisza-parton című magyarnóta szerepel. A legjobb tíz dal közé bekerült még a Jegenyefán fészket rak a csóka, az Ahogy én szeretlek, a Nem tudom az életemet hol rontottam én el, a Halljátok, cigányok, a Galambszívet örököltem az édesanyámtól, a Ne szidjatok soha engem és az Egy kicsi ház van a domb tetején című nóta is. Érdekesség, hogy a tavalyi győztes nóta, az Akácos út idén nem jutott be a legjobb tízbe sem, valamint a múlt évben is a második helyen végzett idősebb Kalmár Tibor szerzeménye, A vén cigány című dal.

Rendszeresen éneklik

A Szekszárdi Szívküldi dalkör és a Szekszárdi Magyarnóta Klub elnöke, Lemle Mária lapunknak ismertette az idei év magyarnótája, a Messze van a kicsi falum című dal benne van a repertoárjában. Sok évig dolgozott Németországban, és mikor hazajött, mindig ezzel a dallal nyitották a programjaikat. A vegyeskórust is magába foglaló Szekszárdi Szívküldi Dalkörnek nyolcvan tagja van, közülük harmincan énekelnek a vegyeskórusban és tizenegyen a szekszárdi nótacsoportban. Lemle Mária elnök elmondta, hogy az említett magyarnóták mindegyike megtalálható a repertoárjukban.

– Nagyon nagy a sikerük ezeknek a daloknak, az idősebbek mindegyiket nagyon szeretik. A programjaink után, a szabadon éneklések során is rendszeresen kérik ezeket a magyar dalokat – tette hozzá Lemle Mária.