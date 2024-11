A zongora mesterkurzus nem csupán egy egyszerű tanóra. Ez az esemény lehetőséget teremt a diákok számára, hogy egy külső szakember – jelen esetben a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumból érkező mester, Lőwenberg Dániel segítsen finomra hangolni a gyerekek tudását, és ezzel új lendületet is kapjanak a továbbiakra. A mesterkurzus a zenepedagógusoknak is alkalmat kínál arra, hogy a mester által bemutatott módszerekből tanuljanak.

Lőwenberg Dániel mestertanár csiszolta a tehetséges gyerekek játékát

Fotó: Mártonfai Dénes

Mesterkurzus – nem vizsga, hanem együttműködés a fejlődésért

Ágostonné Béres Kornélia, a Liszt Ferenc Zeneiskola tagintézmény-vezetője így beszél a mesterkurzus jelentőségéről: „Ez a zongora mesterkurzus a kolléganőm és tanszakvezető, Erősné Máté Éva mesterprogramjához kapcsolódik, célja, hogy a tanárok és a növendékek friss impulzusokat kapjanak. Nagyon fontos, hogy a kollégák meghallgathassák egymás munkáját, mert néha hajlamosak vagyunk belefásulni abba, hogy csak mi figyeljük a gyerekek előadásait. Egy külső szemlélő ilyenkor teljesen új megközelítést adhat.”

Ez az új szemlélet nemcsak a diákokra, hanem magukra a tanárokra is pozitívan hat. Erősné Máté Éva, a program főszervezője is megerősítette: „Óriási lökést ad az utána következő tanításainkban. Mindig tanul az ember, akárhány kurzuson is volt már. Egy ilyen alkalom a saját munkánkat is újraértékeli.”

Személyre szabott tanácsok

A programon egyéni zongoraórák zajlottak, ahol a diákok a mestertanártól kaptak személyre szabott tanácsokat. Máté Éva szerint: „A diákok számára hatalmas megtiszteltetés, hogy játszhatnak a mesterkurzuson. Akik most felléptek, azok már versenyeken is bizonyítottak, vagy egyszerűen csak kiemelkedően ügyesek.”

Lozsányi Julianna, a 17 éves tehetséges növendék, aki 11 éve zongorázik, így mesélt a kurzus tapasztalatairól: „Szakmai szemmel fejlesztettük a darabomat. A mestertanár véleménye sokat segített abban, hogy a darab még jobban kiteljesedjen. Nemcsak technikai, hanem érzelmi oldalról is új megközelítést kaptam, ami más daraboknál is hasznos lesz.”

A diákok nemcsak a saját óráikból, hanem egymás előadásaiból is tanulhattak.