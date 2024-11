Bunbury a Deutsche Bühne Ungarn színpadán is feltűnt. Ám nem személyében – ez egy szerzői csavar miatt lehetetlen lenne –, hanem mint Oscar Wilde egyik legismertebb és legkedveltebb műve. A Bunbury oder: es ist wichtig, ernst zu sein! / Bunbury avagy: az őszinteség fontos! című vígjáték premierje csütörtökön 19 órától várta Szekszárdon, a Magyarországi Német Színházban a 16 éven felüli közönséget.

Bunbury avagy: az őszinteség fontos! A vígjáték szereplői a DBU színpadán. (Fotó: Mártonfai Dénes)

Bunbury, avagy mit is jelent a bönbörizés?

A humor meghatározta darab már a szerző életében is átütő sikert aratott és diadalútja napjainkig is töretlen. Jóllehet Wilde-féle jellegzetes szatíra a viktoriánus Anglia képmutatását tűzi tollhegyre, nehéz nem ráeszmélni arra, hogy ez a történet játszódhatna a világ más országaiban is... A színház honlapján ez olvasható a bohózatról: „Oscar Wilde (1854-1900), az elegáns könnyedség zseniális mestere, legnagyobb színpadi sikerében, a Bunbury-ben briliáns poénok lenyűgöző tűzijátékát hozta létre. A viharos cselekmény középpontjában két szabadelvű agglegény áll, akik belehabarodnak két öntörvényű ifjú hölgybe. Hogy mit is jelent a »bönbörizés«, ki kit szeret igazán, és ki kit és miért csal meg? Kiderül az uralkodó erkölcsi normákat feszegető kétértelmű játék fergeteges fináléjában.”

– Célkitűzésünket megvalósítva, ez alkalommal klasszikus értelemben vett vígjátékkal színesítjük repertoárunkat – mondta el lapunknak Lotz Katalin, a Deutsche Bühne Ungarn igazgatója. – Georg Büttel rendező javaslatára választottuk ezt a darabot, és ezt azért is örömmel tettük, mert így Oscar Wilde is bekerül a DBU által rendezett szerzők sorába. Egyébként a német rendezővel 2022-ben, Murnau városában, egy ottani fesztiválon találkoztunk. Az Und die Liebe höret nimmer auf..., azaz A szeretet soha el nem múlik... című, rendhagyó irodalmi estünk elnyerte tetszését és hamarosan meg is született az az együttműködés, melynek eredménye a mostani premier.

A darab három évtized után ismét életre kel

A szerepeket Otto Beckmann, Jonas Gundelach, Horgász Dezső, Paul Wiehe, Melissa Hermann, Perrine Martin, Sipos Eszter és Palya Noémi alakítja. Georg Büttel a vele készített interjúban elmondta, hogy a bajorországi Garmisch-Partenkirchenben már harminckét évvel ezelőtt színre vitte a Bunbury-t. Majd a következő gondolatait is megosztotta kedvcsinálóként: – Oscar Wilde zseniális szózsonglőr volt, aki olyannyira megelőzte kortársait, hogy mi a 21. században ugyanúgy rácsodálkozhatunk ravaszságára és bölcsességére, mint kortársai. A „Bunbury”-vel nemcsak a tévedések vígjátékának műfaját szolgálja utánozhatatlan furfanggal, hanem magát a műfajt is meghaladja azzal, hogy egyúttal a humor mechanizmusaival is foglalkozik. A zűrzavaros játék így válik abszurdan vicces metaszínházzá. Más szóval: egyszerűen mindenki káprázatosan jól szórakozik.