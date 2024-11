Egyetemisták és gimnazisták voltak a kiállítás megnyitóján. Csütörtök délutántól láthatók Szekszárdon, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának Universitas Galériájában az egyetem hallgatóinak és a kaposvári Zichy Mihály Művészeti Gimnázium diákjainak alkotásai.

Az egész tulajdonképpen egy korábbi korszak reinkarnációja. Újraéledtek a múlt század hatvanas évei. A francia riviérán, Saint Tropezban, egy discóban, ahol egyébként Brigitte Bardot énekelt, Nicholas Schöffer tervezte a teret. Egy tükrökkel kibélelt prizmában fényes szobrok voltak, s ennek hangulata adta az ötletet, az ihletet a mostani kiállításon látható alkotásokhoz.

A kiállítás címe Schöffer discója. A 112 évvel ezelőtt Kalocsán született francia képzőművészt a kibernetikus művészet megteremtőjének is tartják. Most Szekszárdon az Universitas galériában az idei pécsi Zsolnay Fényfesztivál művésztelepén részt vett környezetkultúra szakos hallgatók és a kaposvári diákok Nicholas Schöffer szellemét idéző műveit mutatják be, kiegészítve azokat Zichy-s tanulók tervezte fény-ruha modellekkel.

A december 8-ig megtekinthető tárlatot Varga Rita festőművész, a PTE KPV Kar oktatója állította össze, s azt csütörtökön délután Budai Viktória művészettörténész, a kalocsai Nicholas Schöffer Gyűjtemény vezetője nyitotta meg.