A szombaton megrendezett Szekszárdi Néptáncfesztivál a magyar néptáncmozgalom egyik legnagyobb presztízsű eseménye, amely idén is számos együttest vonzott az ország minden részéből. A Babits Mihály Kulturális Központban fellépő együttesek között – a házigazda a szekszárdi Bartina Néptáncegyüttes mellett – ott volt a székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes, a hódmezővásárhelyi Árendás Néptáncegyüttes, a siófoki Balaton Táncegyüttes, a békéscsabai Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a szolnoki Tisza Táncegyüttes és a szennai Zselic Táncegyüttes.

Idén is megmozgatta az ország egyesületeit a Szekszárdi Néptáncfesztivál Fotó: Makovics Kornél

Az egész országban népszerű a Szekszárdi Néptáncfesztivál

Az együttesek a szombati nap során két versenyprogramban mutatták be koreográfiáikat a zsűri és a közönség előtt. Az előírás szerint minden csapat műsorában helyet kapott egy, a nyugati dialektusok vagy nemzetiségi táncok elemeiből készült alkotás, valamint egy új, korábban még be nem mutatott produkció is. A látványos előadásokban a népviseletek aprólékosan kidolgozott részletei és a hiteles népzenei kíséretek emelték az előadások fényét, miközben a táncosok energikus, precíz és érzelemgazdag mozdulataikkal ragadták magukkal a nézőket.

A zsűri – amelynek tagjai között olyan neves szakemberek voltak, mint Dr. Diószegi László, Harangozó-, Martin- és Kossuth-díjas történész-koreográfus; Németh Ildikó Harangozó-díjas táncművész, az Állami Népi Együttes örökös tagja; Mihályi Gábor a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, érdemes és kiváló művész, Kossuth-díjas, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja; Furik Rita, Magyar Örökség Díjas és Martin György Alkotói Nívódíjas, Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjas koreográfus, rendező, jelmeztervező; és Sikentáncz Szilveszter, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, „Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért díjas” táncpedagógus, koreográfus.

Komoly pénzjutalom járt a legjobbaknak

A zsűri 1,5 millió forint értékű díjat osztott ki a legjobban teljesítő együttesek között. Az értékelés során a koreográfiák művészi értékét, a zenei választások hitelességét, az együttesek egységét és a táncosok technikai felkészültségét is figyelembe vették.