A fülke című történet Stuart Shepard (Colin Farrell) New York-i férfiról szól, aki egy telefonfülkéből intézi magánügyét, ám egyszer csak csörög a fülkében a telefon, Stuart pedig gyanútlanul hallózik bele a kagylóba. Ezzel magára szabadítja a poklot, azonnal veszélybe kerül az élete a telefonfülkében.

Telefonfülkében veszélyben

Stuart Shepardot egy ismeretlen férfi hívja, aki közli vele, hogy nem szabad elhagynia a fülkét, figyelmezteti, hogy magánügyéről be fog számolni annak, akit Stuart épp becsapni készül. Stuart életét is fenyegetni kezdi, lövés is dörren. A film rendezője Joel Schumacher, Colin Farrell mellett a további főszerepekben Kiefer Sutherland, Forest Whitaker, Katie Holmes és Radha Mitchell látható. A kritikák szerint ezt a filmet mindenkinek érdemes megtekinteni, akik szeretik a pszichológiai thrillereket, és bár szinte egyetlen helyszínen, egy telefonfülkében játszódik, a film története végig leköti a nézőt, és a színészek teljesítménye is kiváló.

A fülke, amerikai akciófilm, Super TV2, 23.30. (vasárnap, november 3.)

Fotó: Colin Farrel, a film főszereplője - Shutterstock levélben küldve