A béke verseit zene színesítette

A közelgő Költészet Napja alkalmából Cs. Mayer Katalin intézményvezető, Katona Magdolna óvónő, valamint két irodalom kedvelő, helybeli lakos, Glück Róbert és felesége, Komáromi Rebeka olvasott fel békéről szóló verseket a közönségnek. Az esetet nemcsak Ady Endre, Babits Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Madách Imre, Radnóti Miklós és Tóth Árpád költeményei színesítették, hanem műfaji kiegészítésként alkalomhoz illő könnyűzenei betétek is. A résztvevők meghallgatták a Ballada a fegyverkovácsról című, Kóbor János kompozíciót, meg is emlékezték az Omega együttes vármegyénkhez is kötődő, néhai frontemberéről, majd együtt énekelték el A vigyázz a madárra című Révész Sándor szerzeményt.

Cs. Mayer Katalin köszöntötte a könyvtár közönségét a rendezvényen

Fotó: Beküldött fotó