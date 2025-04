Ötvenöt év, 17 igazgató, rengeteg emlék – így épült fel Szekszárd kulturális szíve (galéria)

Gájer Bálint és Pecze Zsófi is felléptek

Fotó: Kiss Albert

A Covid sem törte meg a Babits Központot

Zsikó Zoltánt Mácsik Henrietta követte az igazgatói székben, majd jött a Covid. 2020 novemberétől nem lehetett látogatni a kulturális intézményeket, a kultúra az internetre költözött, a Babits fél évszázados jubileumára egy online gála készült. Berlinger Attila 2021. január elsejétől vette át a munkát, és megszervezte, hogy az országban egyetlen ilyenként, a Ház COVID oltópont lett, s a színházi öltözőkből kialakított speciális szobákban több ezren kapták meg a koronavírus elleni oltást. A vírusveszély múltával pedig Berlinger Attila újraindította a városban a korábbinál is tán intenzívebb kulturális életet. Tavaly pedig a szekszárdiak voksaikkal úgy döntöttek, ő legyen a város első embere. Akkor bízták meg az eltelt 55 év történéseit most felidéző Gonda Máriát a Kulturális Központ vezetésével. Ő egyébként, még külsősként harminc éve került kapcsolatba a Művészetek Házával, s húsz éve munkahelye a Babits, s végigjárva a grádicsokat, lett tavaly a Ház igazgatója.

Emlékek sora került elő a jubileumi ünnepen

A korábban készült forgatókönyv szerint Berlinger Attila köszöntötte volna a résztvevőket, de ő betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnepen. Üdvözletét dr. Fusz György alpolgármester tolmácsolta, aki egy régi emlékéről is beszélt. Ő a tér túloldalán lévő Garay gimnáziumból figyelte, ahogy épült a korábbi, ismertnél sokkal nagyobb művelődési ház. Akkor, mert a tévén is csak egy csatornát lehetett nézni, ez elégítette ki a kulturális éhséget, így hamar a művészeti csoportok otthonává vált. Az elsők között jött ide a Farkas Pál vezette rajzszakkörbe – emlékezett vissza dr. Fusz György – , itt tanult meg igazán rajzolni. A szobrászművész méltatva a fejlődést, amely jellemezte a kulturális központ eltelt évtizedeit. Arról is szólt, hogy a huszadik század igényeire létrehozott intézménynek a huszonegyedik században is meg kell találnia a helyét. A digitális korszak kihívásai, az új generációk eltérő kulturális szokásai mind olyan tényezők, amelyekhez alkalmazkodni kell. Mint alpolgármester hangsúlyozta, a város, mint fenntartó nem hagyhatja magára, kell, hogy segítsen. – Komoly, de nem könnyű feladat lépést tartani a rohamosan növekvő kihívásokkal, meggyőződésem, hogy az intézmény vezetése és munkatársai továbbra is képesek lesznek arra, hogy innovatív megoldásokkal biztosítsák a központ jövőjét – emelte ki az alpolgármester.