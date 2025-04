Rekordszámú résztvevő az országos mesemondóversenyen (videó+galéria)

A XXVIII. Sebestyén Ádám Székely Mesemondóversenyre minden eddiginél több résztvevő, összesen 33 általános- és középiskolás diák, valamint 7 felnőtt is jelentkezett. A neves szakemberekből álló zsűri a legjobb előadóknak lehetőséget biztosított arra, hogy meséiket a gálaműsor keretében is előadhassák. A közönség lelkes tapssal jutalmazta minden fellépő teljesítményét, hiszen a mesék nemcsak mosolyt csaltak az arcokra, hanem értékes üzeneteket is közvetítettek a hagyományokról és az összetartozásról.

Az országos mesemondóversenyt szombaton, Györén tartották meg. Fotó: Mártonfai Dénes

Az országos mesemondóverseny díjazottjai

A zsűri döntése alapján a legkiemelkedőbb mesemondók között szerepelt:

I. korcsoport gyerekek:

helyezettek: Beke Hanna, Mintál Noel János, Fábián Emília helyezettek: Pál Jázmin, Nyisztor Kira, Román Aranka helyezettek: Csabai Eliza, Mátyás Márton, Geréd Olívia

II. korcsoport gyerekek:

helyezettek: Dobák Levente helyezettek: Guj Hanna helyezettek: Csabai Nóra

Ifjúsági korcsoport:

helyezettek: Csabai Petra helyezettek: Bakó Levente

Felnőtt korcsoport:

helyezettek: Fábián Mártonné helyezettek: Sebestyén Gyuláné helyezettek: Sebestyén-Katona Mária

Különdíjasok: Kántor Zente, Kántor Gábor, Páll Stella, Asztalos-Salamon András, Guj Réka, Erős Bertalan, Szőts Kála, Sebestyén Boldizsár, Linder Kristóf, Csaba Józsefné

Meseillusztrációk a gyermekek szemével

A mesemondóversennyel párhuzamosan a szervezők rajzpályázatot is meghirdettek, amelyre elképesztő mennyiségű, közel háromszáz pályamunka érkezett. A gyermekek lelkiismeretesen dolgozták fel a választott népmeséket, és rajzaikban visszaadták azok legfontosabb üzeneteit és motívumait. A szakmai zsűri számára nem volt könnyű döntés, de végül hatvan kiemelkedő alkotást állítottak ki, amit a későbbiek folyamán vándorkiállítás keretében, valamint augusztus elején Bonyhádon a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztiválon is látható lesz.

A hagyományőrzés fontossága

A versenyt megnyitó dr. László Eszter, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke hangsúlyozta: A versenyre minden eddigi rendezvényt felülmúlóan, mesemondónak 33 általános és középiskolás diák és 7 felnőtt is jelentkezett.