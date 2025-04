Ritzel Zoltán munkáját az egész világon elismerik, szíve mégis mindig Bonyhádra húzza (galéria)

Ritzel Zoltán fotóművészete nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismert. Olyan rangos versenyeken ért el sikereket, mint a BBC Év Természetfotósa pályázat, és képeivel meghódította Oroszországot, Amerikát, Indiát és Egyiptomot is. Mégis, ha arról kérdezik, hol érzi leginkább otthon magát a kamerájával, gondolkodás nélkül feleli: „Bonyhád környékén.” A természet, amely körülveszi szülőföldjét, kimeríthetetlen inspirációs forrást jelent számára, és ezt a helyi közösség is büszkén ismeri el.

Ritzel Zoltán jubileumi kiállításán kiemelte: az 50 év rengeteg tanulással járt (Fotó: Máté Réka)

Ritzel Zoltán, a lokálpatrióta képe egy olasz galériában

A megnyitón Vincze Bálint egy különleges történetet osztott meg a közönséggel. Egy olaszországi galériában járva Zoltán egyik díjnyertes képe volt az első, amit megpillantott. „Hihetetlen büszkeség töltött el” – mondta, hiszen ritka pillanat, amikor valaki egy külföldi művészeti térben ismerős arc munkájára bukkan.

„Kezdő fiatalból kezdő öreg” – Az 50 év alatt bekövetkezett változások

Ritzel Zoltán a megnyitón mesélt arról, milyen hatalmas technológiai fejlődésen ment keresztül a fotográfia az elmúlt ötven évben. „Az első fényképezőgépem egy Smena 8 volt, amely 500 forintba került. Ma egy komolyabb felszerelés egy új autó árával vetekszik.” De nemcsak a technika változott, hanem a fotós is. „Bizonyos dolgokat újra kellett tanulnom. Így lettem kezdő fiatalból kezdő öreg a digitális világ beköszöntével” – mondta mosolyogva.

Élettel telt meg a bonyhádi galéria (Fotó: Máté Réka)

Dupla kiállítás: a művészet és a környezetvédelem találkozása

A kiállítás különlegessége, hogy nem csupán egy, hanem két tárlat is megtekinthető. Az emeleti galériában klasszikus fotóművészeti alkotások láthatók, míg a földszinten Zoltán experimentális fotómontázsai kaptak helyet, amelyek figyelmeztetnek: ha nem vigyázunk a környezetünkre, ezek a képek akár a valóság előrevetítései is lehetnek. A "Földünk csodái" című kiállítás nemcsak a művészi látásmódról, hanem a felelősségről is szól.