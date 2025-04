Dédunokája énekkel köszöntötte a 88 éves népművelőt

Agárdiak címmel jelent meg nemrég Szabadi Mihály legújabb, immár tizenkettedik kötete. Könyve bemutatójának április negyedikén Szekszárd, a Babits Mihály Kulturális Központ Nagy Csatár terme adott otthon. Jeles dátum alkalmából, hiszen a Sióagárd községben élő szerző ezen a napon ünnepelte 88. születésnapját.

Orbán György, Szabadi Mihály és Herrné Szabadi Judit az Agárdiak című könyv bemutatóján, a rendezvényen a színpompás sióagárdi népviseletet is megtekinthette a közönség

Fotó: Kiss Albert

Szabadi Mihály és a születésnapi torta

Éppen ezért, ahogyan illik, többen is megköszöntötték a Bessenyei-, Csokonai- és Örökség-díjas népművelőt, koreográfust. A sort Hauszknecht Sára és Herr Fanni nyitotta meg, utóbbi fiatal Szabadi Mihály dédunokája. A Cinegemadár népzenei verseny arany minősítéssel rendelkező duója sióagárdi népdalcsokorral fejezte ki tiszteletét. A lakóhely üdvözletét viselet bemutatóval és énekkel tolmácsolta a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület. Ajándékkal kedveskedett a Mesternek, mint alapító atyának a régi bartinások – Bartina Néptánc Egyesület – csapata, továbbá a Muslinca kórus, valamint a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület. Az intézmény képviseletében Gonda Mária ügyvezető igazgató, Varga Dalma igazgatóhelyettes, valamint Gödrei Zoltán kommunikációs osztályvezető gratulált és tette emlékezetessé születésnapi tortával a rendezvényt.

„Az új könyv így hármas szerepet vállal”

A bemutatón a szerzővel Orbán György előadóművész beszélgetett, illetve olvasott fel részletet a kötetből. Hasonlóképpen engedett betekintést egy-egy sióagárdi életképbe Szabadi Mihály és közreműködést vállaló lánya, Herrné Szabadi Judit is. Ezek a részletek újfent bizonyították azt a megragadó hangulatú, lényeg látó, tiszta és olvasmányos stílust, ami a szerző sajátja. Továbbá azt is, hogy egy kis falu is képes gyakorlatilag végtelen számú, tanulságos és általános érvényű, a múlttal a jelenbe és a jövőbe mutató üzenettel szolgálni, amennyiben a krónikás olyan ihletettséggel, elkötelezettséggel, bölcsességgel és a legnemesebb értelemben vett alázattal rendelkezik, mint Szabadi Mihály.

„Az új könyv így hármas szerepet vállal: fejet hajt az eltávozottak előtt, azután emlékezteti, akiket még tud, és végezetül neveli az agárdiságra, akiket már érdemes” – méltatta a kötetet az ugyancsak sióagárdi dr. Say István, a művelődési ház egykori igazgatója, a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke. A tökéletesen igaz jellemzéshez hozzátehetjük: az Agárdiak című kötet lapjait forgatva azt is nyugtázhatjuk, hogy ez a helyi üzenet mindenkit megérinthet.