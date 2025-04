Másnak csak rongyok, nekik alapanyag a csodák megvalósításához (képgalériával)

A megnyitó egy élőképpel kezdődött. Az egyesület tagjai, a foltvarrók, pár percen át varrtak, vasaltak, a felállított táblán készítettek egy új patchworköt, sok kicsi színes textildarabkából összeöltött remeket. A kiállítás címének is megfelelően többen szóltak a múltról, méltatták az eltelt évtizedek munkáját. Beszélt az eltelt évekről Molnár Jánosné, a Mozaik Foltvarró Szakkör vezetője, s tette ezt Acélosné Solymár Magdolna, a Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület elnöke.

A nagyközönség is megtekintheti a Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület tagjainak munkáit. Fotó: Makovics Kornél

Gonda Mária a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója pedig azt is elmondta, hogy sokat jelentett, s jelent nekik ma is, hogy a Foltvarró Egyesület a Ház falai között működik. Hogy kéthetente, hétfőnként, szorgoskezű hölgyek érkeznek a Remete terembe, tanulni a foltvarrással kapcsolatos újdonságokat és alkotni valami szépet. Aztán ha elkészül sok új, ilyen varrott kép, szerveznek egy tárlatot, s a nézők is gyönyörködhetnek a szép munkákban.

Negyedszázada állít ki a Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület

Az eltelt negyedszázad során már több kiállításuk volt. A mostani megnyitját pedig még színesebbé tették a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola Táncművészeti Tagozatának tanulói, akik színes textíliákból varrott szív alakú párnával mutatták be műsorukat.

A foltvarrók patchwork kiállítása a hónap végéig látható.