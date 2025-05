Olyan koncertet adott a Csobogó együttes, amilyet csak dédapáink láttak

A szekszárdi ipartelep egyik betonházának emeleti termébe invitálták barátaikat, ahol a falakat hangtompító szivacstáblákkal, ha nem is koncertteremmé, de pompás próbateremmé, meg kicsit raktárrá is alakították. Itt a beszélgetésen velük volt többek közt Gacsályi József, akinek több versét megzenésítették, Dombi-Tinódi László, aki szintén költeményeit adta a zenéhez, meghívták Wesselyné Ábrahám Erzsébetet, akinek nemrég jelent meg verseskötete, ő sajnos beteg, de képviselte őt férje, Gábor, s ott volt az énekes, Pintér Gabriella is.

A barátoknak zenélt a Csobogó együttes

Fotó: Szepesi László

Mostanában – erről a nagy együttesek is gyakran beszélnek – a szokottnál kevesebb a koncert, kezdte Varga Jenő, a zenekar vezetője. Igaz, folytatta, ők a múlthéten is zenéltek Mártélyon, ám az inkább egy olyan születésnapi ajándék volt, hetvenéves lett Bányai Béla festőművész.

Most Zentára készül a Csobogó együttes

Most Zentára készülnek. Pályáztak, és meghívást kaptak a Kárpát-medencei nemzetközi versenyre. Lesz egy kötelező dal is, újságolták, s ők a Zentán született Kormányos Ákos pszichológus, több díjat nyert fiatal költő Hóvirág című versének megzenésítését választották. Már nagyjából megvannak a hangok, melyeket a szavakhoz írnak. Készül az együttes későbbi koncertekre is. Júniusban Monoron egy pincefesztivál lesz, Balassagyarmatról pedig egy utca-zenész fesztiválra kaptak meghívást.

Megvan a tervük, hogy mit mutatnak be ősszel

Megvan tervük, hogy mit mutatnak be majd ősz elején, a Zene Világnapján. Hazai vizeken címmel kizárólag szekszárdi kötődésű költők, általuk megzenésített versei adják majd elő. Babits, Baka, Dicső Zsolt, Jánosi György verseit már dalba tették, most ezt folytatják. Így Gacsályi készülő kötetéből már kiválasztottak két Szekszárdhoz kötődő verset, a Gemenc, illetve a Ripa Pannónia címűt, s már ezekhez is alakulnak az illő dallamok. Egyébként Gacsályi verseit már korábban énekelték Komjáthiék, meg Mikó István is, talán azért, mondja az irodalmár költő, mert néhány szabadversén kívül mindegyik dallamos. A XII. századtól francia földön már énekelték a balladákat, hisz maga a szó is táncdalt, táncot jelent.