Szekszárdi tehetség Japánban: Nyemcsok Máté oszakai élményei

Nyemcsok Máté nemrég az oszakai világkiállítás – expo – alkalmából lépett fel Japán ezen nagyvárosban. A szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület ifjú, kiemelkedő képességű táncosaként a Felkelő Nap Országában többek között sárközi koreográfiákkal is öregbítette csapata és nem utolsó sorban Tolna vármegye jó hírét.

Az oszakai világkiállítás magyar táncos csapata, a legfelső sorban jobbról a harmadik Nyemcsok Máté. Fotó: Mudra László

Oszakai világkiállítás, szekszárdi tehetséggel

A tizennégy éves fiatal tudása mögött csillogó aranyfedezet található. Édesanyja, Nyemcsokné Kárpáti Katalin és édesapja, Nemcsok Pál egyaránt a Bartina kiválósága, de már oktatói státuszban, mesteri fokozatban. Volt tehát kiktől mit örökölni és Máté élt is ezzel a lehetőséggel. Ezt számos díja is bizonyítja. Az egyesületnek köszönhetően már bejárta az ország nagy részét, sőt, olaszhonba is eljutott. Ám ez „csak” Európa, innen történt a nagy ugrás, majdhogynem egyenesen Japán földjére. Csak azért nem egyenesen, mert oda és vissza egyaránt megszakította az utat Kínában egy-egy sanghaji repülőtéri pihenő. Ez a város is feledhetetlen marad Máté és valamennyi érintett számára, hiszen a táncos fiúk húsvét hétfő napján itt locsolták meg és mentették meg az elszáradástól a táncos lányokat.

Oszakában a szekszárdi fiatal számos érdekességgel találkozott, legyen szó az utcai külcsínről, avagy az emberi belbecsről. Ezekbe enged betekintést Máté a vele készített teol.hu podcast műsorban. Azt is elárulja, hogy mi volt az egyik fő konyhaművészeti vágya, ami maradéktalanul teljesült is a japán városban. S miután az élmények különlegeseknek bizonyultak, bízik abban, hogy egyszer valamikor még visszatérhet ebbe a távol-keleti csodaországba.