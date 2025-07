Bonyhádról indul a zománcművészet új generációja (GALÉRIA)

Anna nemcsak tanul, tanít is. – Idén tartottam az első iskolai zománctáboromat Bonyhádon, tíz diák készített közel húsz munkát. Tavaly a Bonyhádi Képzőművészeti Körben is bevezettük a zománcozást, néhány felnőtt is rákattant, őket is meghívtam a gyerekek közé – mesélte. – Mohácson idén a negyedik alkotótáboromat vezettem gyerekeknek. Az első évben még más technikákat próbáltam tanítani, de sokkal nehezebb volt átadni őket. Itt Zsuzsától megtanuljuk, hogyan kell egyszerűen, érthetően és szenvedéllyel tanítani – tette hozzá.