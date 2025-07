Dél-amerikai és a hawaii táncosok között adtak ízelítőt a magyar virtusból a bogyiszlóiak

Nemzetközi porondon állt közönség elé a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület. A falu németországi testvértelepülésén, Schlitzben rendezték nemrégiben a CIOFF, a folklórfesztiválok nemzetközi szövetségének fesztiválját, amelyre Magyarországról egyedüliként a bogyiszlói táncosok kaptak meghívást. A rendezvényről Huszárikné Böröcz Zsófia, az egyesület vezetője számolt be.

Nemcsak falujukat, az egész országot képviselték a bogyiszlói táncosok

Nagy érdeklődést váltott ki a bogyiszlói táncosok viselete

Elmondta, hogy igazán sokszínű társaságban mutathatták meg táncaikat. Európai, például szerb és lengyel csoportok mellett kolumbiai, uruguayi, Egyesült Államok-beli, köztük hawaii, valamint kínai együttesek is felléptek a fesztiválon. Az ünnepélyes megnyitó után már az első fellépésre is sor került. Huszárikné Böröcz Zsófia és Huszárik Márton kiválóra minősült koreográfiáját adta elő az egyesület, amely ízelítőt adott a bogyiszlói virtusból a férfikar eszközös tánca által. Az előadás akkora sikert aratott, hogy ráadást kért a közönség, a férfiak viselete, a suba pedig különösen nagy érdeklődést váltott ki, sok külföldi fotózkodott vele. De persze a lányok sokszoknyás viseletét is megcsodálták.

A férfiak subája önmagában is látványosságnak számított

Volt, hogy egy nap több fellépésük is volt

A második napon három fellépése is volt a bogyiszlóiaknak: táncoltak vendéglátóiknak, megköszönve a szíves fogadtatást, ropták a város főterén felállított hatalmas színpadon és ezen a napon vettek részt az ünnepélyes polgármesteri fogadáson is, amelyen a fesztivál minden résztvevőjét köszöntötték. Aztán a másnapot szinte végig viseletben töltötték, ugyanis így vettek részt a délelőtti misén, majd kora délután öt kilométeres menettánc várt a közel hetven együttesre, köztük a bogyiszlói táncosokra, és ezt este újabb fellépés fejelte meg. Az egyesületet a Bogyiszlói zenekar kísérte.

Közel hetven együttes vonult fel a város utcáin

Bizonyítottak a fiatalok

Huszárikné Böröcz Zsófia kiemelte, hogy büszke a csoport minden tagjára a kiváló helytállásért. A CIOFF szakemberei is elismeréssel beszéltek a fiatalokról, ugyanis főként az egyesület ifjúsági korosztálya képviseltette magát a fesztiválon. Az együttesvezető hozzátette, hogy örül annak, hogy nyolc év kihagyás után ilyen szép sikerrel tértek vissza a nemzetközi táncos vérkeringésbe.