Szekszárdi lábak nyomán porzott a Zselic

Zselickisfaludon ismét találkoztak a néptánc iránt elkötelezett gyermekek. A nyári élménytábor most is változatos programokkal várta a fiatalokat. A Szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület is képviseltette magát.

A zselickisfaludi nyári élménytábor bartinás táncosokat is fogadott. A felvételen Nyemcsokné Kárpáti Katalin és Nyemcsok Pál látható a szekszárdi csapattal Fotó: Beküldött fotó

Nyári élménytábor fogadta a néptánc iránt elkötelezett gyermekeket Zselickisfalud településen. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület szervezésében immár harmadik alkalommal adtak egymásnak találkozót az ifjú táncosok a vadregényes somogyi dombok között. Idén rekordot döntött a létszám. A százhúsz táborlakó csapatát a Szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület három korcsoportjának huszonöt tagja erősítette. Közülük tízen már harmadik alkalommal tértek vissza erre helyszínre. A zselickisfaludi nyári élménytábor bartinás táncosokat is fogadott. A felvételen Nyemcsokné Kárpáti Katalin és Nyemcsok Pál látható a szekszárdi csapattal

Fotó: Beküldött fotó Nyári élménytábor a hagyományok szolgálatában – Tehetséggondozó programunk azon növendékei éltek a lehetőséggel, akik a valóban maradandó élmények mellett tánctudásukat is el kívánták mélyíteni – mondta el Nyemcsok Pál táncpedagógus, aki feleségével, Nyemcsokné Kárpáti Katalinnal együtt kísérte el a szekszárdiakat. – Itt elsajátíthattak olyan anyagot is, amit később, szólistaként is tudnak kamatoztatni.

Hozzátette, hogy mindezen túl a tábor előnyeit a kora reggeltől késő estig tartó, folyamatos program kínálat is fémjelezte. A hagyományokra épülő népi jelleg magától értetődően erőteljes hangsúlyt kapott, legyen szó a népi játékokról, a népviseletről, avagy az olyan kézműves foglalkozásokról, mint például agyagozás, nemezelés vagy hímzés. A kreativitás fejlesztését szolgálta az a feladat, melynek keretében öt megadott szó felhasználásával kellett egy népdalt megalkotni. De emellett nagy sikert aratott a hajnali kaszálás, avagy esténként a métabajnokság. Külön érdekességet jelentett egy-egy túra alkalmával a festői zselici tájjal való ismerkedés. Már csak azért is, mert ezen a vidéken a levegő tisztább a városi térhez képest, éppen ezért az általunk megszokottnál több csillag látható az égen.

Az Asztalos-Kiss Zsuzsanna vezette táborban a Nyemcsok házaspár felső-Tisza-vidéki, hegyközi táncokat tanított a gyermekeknek, míg a Fundák Kristóf - Fundák-Kaszai Lili páros ördöngösfüzesi koreográfiákkal ismertette meg a fiatalokat. Mindent összegezve, a hagyományok ápolása és a néptánc szeretete lelkes közösséget hozott össze. A táborlakók nemcsak tánctudásukat fejlesztették, hanem mély kapcsolatba kerültek kultúránkkal és természeti környezetünkkel egyaránt.

